Το βραβείο Booker είναι από τα πιο σημαντικά βραβεία λογοτεχνίας στον κόσμο και στη φετινή τελετή απονομής του θα παραστεί ο Μπαράκ Ομπάμα. Η τελετή θα γίνει διαδικτυακά και ο πρώην Πρόεδρος των ΗΠΑ, δύο μόλις ημέρες μετά την κυκλοφορία των απομνημονευμάτων του, θα μιλήσει για τη σημασία που έχει για αυτόν η ανάγνωση μυθιστορημάτων που έχουν βραβευτεί με το μεγάλου κύρους βραβείο.

Ο Ομπάμα ως γνωστός “βιβλιοφάγος” δεν παρέλειπε, αφότου έφυγε από τον Λευκό Οίκο, να μοιράζεται τις αναγνωστικές προτιμήσεις του και συστάσεις. Σε μια λίστα των καλύτερων βιβλίων που διάβασε πέρυσι είχε συμπεριλάβει το «Girl, Woman, Other» της Εβαρίστο (στη γλώσσα μας, με τίτλο «Κορίτσι, Γυναίκα, Άλλο»), το «Nornal People» της Σάλι Ρούνεϊ (κυκλοφορεί με τίτλο «Κανονικοί Άνθρωποι») και το «Wolf Hall» της Χίλαρι Μάντελ (στη γλώσσα μας με τίτλο «Γουλφ Χολ»).

Η τελετή απονομής του βραβείου, το οποίο συνοδεύεται από το ποσό των 50.000 λιρών Αγγλίας, ήταν προγραμματισμένη για τις 17 Νοεμβρίου αλλά μετατέθηκε για δύο ημέρες ώστε να μη συμπέσει με την κυκλοφορία του πρώτου τόμου των καινούργιων απομνημονευμάτων του Ομπάμα – με τίτλο «A Promished Land» – που αναμένεται να είναι ένα από τα πλέον πολυσυζητημένα βιβλία του 2020.

