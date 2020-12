Ο πρωτοπόρος της ηλεκτρονικής μουσικής, Ζαν Μισέλ Ζαρ, προσκαλεί όλο τον κόσμο σε μια εικονική συναυλία το βράδυ της παραμονής της Πρωτοχρονιάς, στέλνοντας ένα μήνυμα ελπίδας καθώς όλος ο πλανήτης ετοιμάζεται να αποχαιρετίσει μια δύσκολη χρονιά.

Στο 45λεπτο μουσικό δρώμενο με τίτλο «Welcome to the Other Side», το οποίο θα ξεκινήσει στις 11:25 το βράδυ, ο Ζαρ θα «παντρέψει» για άλλη μια φορά την ψηφιακή τεχνολογία με την ηλεκτρονική μουσική, πραγματοποιώντας μια εικονική συναυλία με άβαταρ από το ψηφιοποιημένη Νοτρ Νταμ (Παναγία των Παρισίων), ενώ εκείνος θα βρίσκεται στο στούντιό του στην καρδιά της γαλλικής πρωτεύουσας.

Σε συνεργασία με το δήμο του Παρισιού και το γαλλικό startup VRrOOm, ο Ζαρ απευθύνει μια ψηφιακή, εικονική πρόσκληση από την Πόλη του Φωτός. «Η Παναγία των Παρισίων έχει μια μοναδική θέση στη συλλογική φαντασία, είναι ένα σύμβολο της δύναμης και της Παγκόσμιας Κληρονομιάς που μας ενώνει», αναφέρουν χαρακτηριστικά σε ανακοίνωσή τους. Μάλιστα, η συναυλία πραγματοποιείται υπό την αιγίδα της UNESCO.

«Μαζί με την Αν Ινταλγκό, αναρωτηθήκαμε πώς θα μπορούσαμε να γιορτάσουμε την 31η Δεκεμβρίου με έναν καινοτόμο τρόπο, εν μέσω περιοριστικών μέτρων», εξηγεί ο Ζαρ.

Ο πρωτοπόρος της ηλεκτρονικής μουσικής θα ερμηνεύσει κομμάτια από το τελευταίο-και υποψήφιο για Grammy άλμπουμ του- «Electronica», καθώς και νέες εκδόσεις των κλασικών άλμπουμ «Oxygène» και «Equinoxe».

«Μαζί με τους δεκάδες δημιουργούς και τεχνικούς που εργάζονται εδώ και αρκετές εβδομάδες, παρά τις δύσκολες στιγμές που βιώνουμε, απευθύνουμε πρόσκληση σε ολόκληρο τον κόσμο να έρθει να μας συναντήσει στην καρδιά της πόλης του φωτός», προσθέτει ο Γάλλος μουσικός.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Ζαρ καινοτομεί με την εικονική πραγματικότητα. Τον περασμένο Ιούνιο, τη Παγκόσμια Ημέρα της Μουσικής, ο Ζαρ πραγματοποίησε την πρώτη συναυλία με άβαταρ, σε απευθείας σύνδεση από το στούντιο του στο Παρίσι. «Η εικονική πραγματικότητα είναι για τις τέχνες του θεάματος ό,τι ήταν ο κινηματογράφος για το θέατρο στις πρώτες μέρες του, κάτι περίεργο», λέει ο Ζαρ. «Πιστεύω ότι η εικονική πραγματικότητα θα γίνει μελλοντικά, ένα ανεξάρτητο μέσο έκφρασης».

Τη συναυλία μπορείτε να την παρακολουθήσετε δωρεάν στην πλατφόρμα VRchat, προσβάσιμη μέσω υπολογιστή ή ακουστικά VR. Επίσης, η συναυλία θα μεταδίδεται ζωντανά από το γαλλικό δημόσιο ραδιόφωνο France Inter, το ειδησεογραφικό κανάλι BFM Paris, τον ιστότοπο Paris.fr, και τις σελίδες του Ζαν Μισέλ Ζαρ στο YouTube και το Facebook.





ΠΗΓΗ Francetvinfo, France24

