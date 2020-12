Με τη διαδικτυακή προβολή του θεατρικού «ΜΙΑ ΜΕΡΑ ΧΩΡΙΣ», από το Θέατρο Τέχνης Καρόλου Κουν και το Σύνδεσμο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη των Πόλεων (ΣΒΑΠ), συνεχίζονται οι δράσεις στα πλαίσια του Προγράμματος «Πολιτισμός με Ασφάλεια».

Ο κεντρικός άξονας του ΣΒΑΠ, είναι η προάσπιση και η προστασία της δημόσιας υγείας και ασφάλειας, και η υλοποίηση σημαντικών πολιτιστικών δράσεων, σε συνεργασία με Πολιτιστικούς φορείς εγνωσμένης αξίας και, φυσικά, με τους Δήμους μέλη του.

Στη σχετική ανακοίνωση αναφέρεται πως: «Στο πλαίσιο του Προγράμματος Διαδημοτικής Συνεργασίας «Εν Άστει» και σε συνεργασία με το Θέατρο Τέχνης Καρόλου Κουν θα παρουσιαστεί διαδικτυακά την Παρασκευή 11 Δεκεμβρίου η θεατρική παράσταση «Μια μέρα χωρίς». Η παράσταση θα είναι διαθέσιμη δωρεάν για τους δημότες των Δήμων μελών του ΣΒΑΠ από τις 10 πμ μέχρι τις 10πμ της επόμενης μέρας. Ο σύνδεσμος (link) και το κωδικός πρόσβασης για τη δωρεάν είσοδο των δημοτών θα αναρτηθούν την ίδια μέρα στην ιστοσελίδα του ΣΒΑΠ (www.sva.gr).

Στόχος του προγράμματος είναι ο Πολιτισμός για όλους και η ελεύθερη και ίση πρόσβαση των συνανθρώπων μας στα πολιτιστικά αγαθά, καθώς και η ενίσχυση του πολιτισμού που πλήττεται τόσο πολύ στην παρούσα δυσμενή συγκυρία.

Λίγα λόγια για το έργο:

«Μια μέρα χωρίς»

Μια θεατρική παράσταση για τις εξαρτήσεις, σε συνεργασία με το ΚΕΘΕΑ

Ο Άλεξ είναι ένα 16χρονο αγόρι. Μένει με τη μαμά του που δουλεύει πολύ. Πάρα πολύ. Ο Πέτρος, ο πατέρας του, είναι ένας πετυχημένος φωτογράφος με μια εμμονή: τα τυχερά παιχνίδια. Θα φτάσει να πουλήσει ό,τι πιο πολύτιμο έχει προκειμένου να ανταπεξέλθει στις πιεστικές «υποχρεώσεις» του. Και έτσι ο Άλεξ μεγαλώνει μόνος του. Ψάχνει, όπως όλοι μας την αγάπη, την αποδοχή, τη συντροφιά. Μόνο που μάλλον την ψάχνει σε λάθος μέρος.

Για μήνες πιστεύει ότι είναι ερωτευμένος με τη Λου, μια ανερχόμενη blogger, που προσπαθεί να υπερνικήσει τις δικές της ανασφάλειες και να ζήσει τη ζωή που της αξίζει. Και για να την κερδίσει θα ζητήσει βοήθεια από τον Αλέξανδρο94- ένα νεαρό άντρα που μπορεί να κερδίζει σε κάθε πίστα. Κι έτσι θα συνεχίζει να αγνοεί, τη Δομνίκη, το κορίτσι από το Β3 που εδώ και μήνες τον ακολουθεί προσπαθώντας κάτι να του πει…

Τι θα γίνει όμως όταν η Λου επιμένει να συναντηθεί με τον Αλεξανδρο94;

Τι ήχο κάνει το τζάμι όταν σπάει; Και τι συνέπειες έχουν οι πράξεις του διαδικτυακού κόσμου στον πραγματικό;

Ο Πέτρος, η Λου, ο Άλεξ και η Δομνίκη, ο καθένας με τις δικές του εμμονές και εξαρτήσεις, με τις δικές του αδυναμίες και ανασφάλειες ψάχνουν να βρουν τη δύναμη να ζήσουν μια μέρα χωρίς όλα αυτά που βαραίνουν την ψυχή τους. Κι εμείς τους ακολουθούμε σε αυτό το μοναδικό ταξίδι απελευθέρωσης.

Κείμενο/ Σκηνοθεσία: Εύα Οικονόμου- Βαμβακά

Σχεδιασμός σκηνικού και φώτων: Βασίλης Αποστολάτος

Ενδυματολογία: Ματίνα Μέγκλα

Πρωτότυπη μουσική: LOO ( Someone who isn’t me)

Βοηθός σκηνοθέτη: Σοφία Αρβανίτη – Φλώρου

Επιμέλεια Κίνησης: Χρυσηίς Λιτζιβίρη

Παίζουν οι: Βαγγέλης Αμπατζής, Δημήτρης Μαγγίνας, Μαριλένα Μόσχου, Ναταλία Πελέκα

Στην παράσταση ακούγονται οι: Λιλή Νταλανίκα, Γιούλικα Σκαφιδά, Δημήτρης Τσιγκριμάνης,

Video παράστασης: Λιλή Νταλανίκα

Φωτογραφίες παράστασης: Μυρτώ Αποστολίδη

