Στη νέα της ταινία, η Μαρζάν Σατραπί, (Persepolis, Κοτόπουλο με Δαμάσκηνα), σκιαγραφεί το πορτρέτο της βραβευμένης με Νόμπελ Πολωνής φυσικού και χημικού Μαρί Κιουρί. Στην ταινία με τίτλο «Radioactive», πρωταγωνιστεί η Ρόζαμουντ Πάικ, ενώ το σενάριο έχει γράψει ο Τζακ Θορν (Wonder), βασισμένο στο graphic novel «Radioactive: Marie & Pierre Curie: A Tale of Love and Fallout».

H ταινία αφηγείται την προσωπική και επαγγελματική σχέση της Μαρί και του Πιέρ Κιουρί και το πώς οι ανακαλύψεις τους στη διάρκεια του 20ού αιώνα διαμόρφωσαν τη μεταξύ τους σχέση. «Η ταινία δεν είναι μόνο μια βιογραφία μίας ξεχωριστής γυναίκας. Αφηγείται την ιστορία της ραδιενέργειας από την ανακάλυψή της μέχρι σήμερα, την ανθρωπιστική προσέγγιση του ζεύγους Κιουρί απέναντι στην ανακάλυψή τους, τον κυνισμό για μέρος της χρήσης της και τον αντίκτυπο που αυτή έχει μέχρι σήμερα στον κόσμο», έχει δηλώσει η Σατραπί.

«Δεδομένου ότι η επιστήμη εξαρτάται από τη λογική, οι άντρες υποστήριζαν ότι οι γυναίκες ήταν υπερβολικά συναισθηματικές για να μελετήσουν την επιστήμη, αλλά μέσω της δραστήριας ζωής της, η Κιουρί έγινε το ζωντανό παράδειγμα ότι αυτό ήταν εφικτό και είναι πολύ σημαντικό. Υποστηρίζω τον φεμινισμό που προτείνει δράσεις και πράξεις και όχι λόγια. Δεν είναι καλό να έχουμε συνθήματα εάν δεν υπάρχει δράση πίσω από αυτά. Προτιμώ τις γυναίκες που κάνουν πράγματα – μόνο με τις πράξεις μας θα γίνουμε ίσες με τους άνδρες. Η Κιουρί όχι μόνο ήταν ίση με τους άντρες αλλά πολλές φορές ήταν και καλύτερη από αυτούς στον τομέα της», τόνισε η ιρανο-γαλλίδα σκηνοθέτης σε συνέντευξή της στον γαλλικό τύπο.

ΠΗΓΗ: France24

