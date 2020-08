Ως μέρος του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας- Νύχτες Πρεμιέρας, το Διαγωνιστικό Τμήμα Ελληνικών Ταινιών Μικρού Μήκους, «Ελληνικές Μικρές Ιστορίες» εντάσσεται και εφέτος στον θεσμό, με σκοπό την προβολή του έργου των κινηματογραφιστών της χώρας μας, στη μεγάλη οθόνη.

Στο πλαίσιο του συγκεκριμένου διαγωνιστικού τμήματος, ειδική κριτική επιτροπή -αποτελούμενη από επαγγελματίες της εγχώριας κινηματογραφικής βιομηχανίας- απονέμει τα εξής βραβεία: Καλύτερης Ταινίας (συνοδευόμενο από χρηματικό έπαθλο 2.000 ευρώ/ χορηγία του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου), Β’ Καλύτερης Ταινίας (συνοδευόμενο από έπαθλο 1.000 ευρώ/ χορηγία του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου), Καλύτερης Σκηνοθεσίας, Καλύτερου Σεναρίου, Καλύτερης Ανδρικής και Γυναικείας Ερμηνείας.

Οι «Νύχτες Πρεμιέρας» διοργανώνονται εφέτος για 26η φορά, από τις 23 Σεπτεμβρίου έως τις 4 Οκτωβρίου 2020. Για αυτή τη χρονιά, οι συμμετοχές στο Διαγωνιστικό Τμήμα του Φεστιβάλ -«Ελληνικές Μικρές Ιστορίες»- έφτασαν τις 342. Η ειδική ομάδα του θεσμού επέλεξε τελικά 47 ελληνικές ταινίες μικρού μήκους που διεκδικούν τα φετινά βραβεία στις «Νύχτες Πρεμιέρας».

Παρουσιάζονται με αλφαβητική σειρά, βάσει τίτλου, οι ταινίες που θα διαγωνιστούν:

«Άγρια Δύση», της Δέσποινας Κούρτη

«Αδελφές Ψυχές», του Βασίλη Λουλέ και ομάδας μαθητών του Ελληνικού Σχολείου του Vaihingen της Στουτγάρδης

«Αέναη Δημιουργία», του Παντελή Κουλουρίδη

«Ανάπαυσις», του Δημήτρη Παπαγιαννόπουλου

«Ανθολόγιο μιας Πεταλούδας», του Κωστή Χαραμουντάνη

«Απόδραση από τον Εύθραυστο Πλανήτη», του Θανάση Τσιμπίνη

«Βουτιά» του Θύμιου Μπακατάκη

«Η γυναίκα του Λωτ», του Παναγιώτη Στεργιανού

«Ιro /He.Ro», του Αλέξη Κουκιά-Παντελή

«Ιskioma», του Κώστα Γεραμπίνη

«Το Μάους Στόρυ», του Μιλτιάδη Χρηστίδη

«Μελατονίνη», του Νίκου Πάστρα

«Το Νόημα του Αυγούστου», του Μάνου Παπαδάκη

«Όταν Γελάω Κλείνουν τα Μάτια Μου», του Ντάνιελ Μπόλντα

«Σεβαράμπες», του Τζορτζ Κόντος

«Στα βήματά της», της Αναστασίας Κρατίδη

«Το τέλος του Πόνου (μια πρόταση)», της Ζακλίν Λέντζου

«Τέρμα», του Δημήτρη Μουτσιάκα

«Φυσαρμόνικα μαν», του Αλέξανδρου Σκούρα

«Χάνσελ», της Βίβιαν Παπαγεωργίου

«Χουχου», της Ζωής Σγουρού

«Ο Χριστός Γεννήθηκε στο Ροζικλαιρ», του Κώστα Δημολίτσα

«All You Can Eat», του Δημήτρη Αρμενάκη

«Bella», της Θέλγιας Πετράκη

«Dakar», του Στέλιου Μωραϊτίδη

«Dear Joel», του Θανάση Τρουμπούκη

«Fiat Lux», του Γιώργου Κορακιανίτη

«Goads», της Iris Baglanea

«Happy Moments», του Αλέξανδρου Ζαρμπή

«The Harvester Generation», του Μίνωα Παπά

«Madonna f64.0», του Σταύρου Μαρκουλάκη

«Mare Nostrum», του Δημήτρη Αναγνώστου

«Milkyway» του Λευτέρη Γιαννακουδάκη

«Normaλ» του Νίκου Γκούλιου

«Otranto», των Ιώνιαν Μπισάι και Σωτήρη Τσίγκανου

«Pashka», του Oltjon Lipe

«Phelia», της Ελιας Καλογιάννη

«Premier Amour», του Χάρη Ραφτογιάννη

«Route-3», του Θανάση Νεοφώτιστου

«Milence», του Μελέτη Μοίρα

«Stefanos Rokos: Nick Cave & The Bad Seeds’ No More Shall We Part, 14 πίνακες, 17 χρόνια μετά», της Ρηνιώς Δραγασάκη και της Αρασέλης Λαιμού

«Sweat», της Βέρας Χοτζόγλου

«Take It and End It», του Κυρηναίου Παπαδημάτου

«This is Right; Zak Life and After», της Γεύης Δημητρακοπούλου

«Under», του Βαγγέλη Μπέκα

«Utopia», του Κώστα Νίκα

«54 / η Τυφλή Χελώνα κι η Απέραντη Θάλασσα», της Ισαβέλλας Μαργάρα

Οι ταινίες που επιλέχθηκαν θα προβληθούν κατά τη διάρκεια του 26ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας- Νύχτες Πρεμιέρας, το οποίο πραγματοποιείται υπό την αιγίδα και με την οικονομική ενίσχυση του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Ενόψει της πανδημίας, για την προστασία της δημόσιας υγείας, θα τηρηθούν από τους διοργανωτές όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προβολή- παρακολούθηση των ταινιών με ασφάλεια.

Για τις περιπτώσεις των φίλων του κινηματογράφου που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες και δεν θα μπορέσουν να είναι παρόντες στις κινηματογραφικές προβολές (καθώς και για όσους φροντίζουν ασθενείς ή -λόγω επαγγέλματος- έρχονται σε επαφή με ασθενείς) οι αρμόδιοι του Διεθνούς Φεστιβάλ της Αθήνας-Νύχτες Πρεμιέρας έχουν ήδη φροντίσει, ώστε ένα μέρος του προγράμματός του θεσμού να προβληθεί και ψηφιακά, σε ειδικά διαμορφωμένη πλατφόρμα, με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υψηλού επιπέδου ψηφιακής διάδρασης.

Η συγκεκριμένη πλατφόρμα προσφέρει τη δυνατότητα –εφόσον κριθεί απαραίτητο εξαιτίας της πανδημίας- το Φεστιβάλ να πραγματοποιηθεί ψηφιακά στο σύνολό του, μαζί με τις παράλληλες δράσεις της διοργάνωσης, όπως είναι τα masterclasses , οι αλληλεπιδράσεις με τους θεατές, συζητήσεις κλπ.

Το φετινό, πλήρες πρόγραμμα του Φεστιβάλ θα ανακοινωθεί σε προγραμματισμένη συνέντευξη Τύπου, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου 2020.

Πηγή: aiff.gr

Φωτογραφία: aiff.gr

Μοιράσου το άρθρο: