Μια από τις εμβληματικές φωνές του ελληνικού ροκ, ο Αντώνης Τουρκογιώργης, έφυγε σήμερα από τη ζωή. Ο τραγουδιστής, συνθέτης και στιχουργός γεννήθηκε στις 18 Φεβρουαρίου του 1951 και συνδύασε το όνομα του με την πορεία του συγκροτήματος «Socrates Drank The Conium», του οποίου υπήρξε τραγουδιστής, μπασίστας και ιδρυτικό μέλος. Η πρώτη τους δισκογραφική δουλειά κυκλοφόρησε το 1972 και είχε για τίτλο το όνομα του συγκροτήματος. Ακολούθησαν οι δίσκοι «Taste of Conium» (1972), «On the Wings» (1973), «Phos» (1976), «Waiting for Something» (1980), «Breaking Through» (1981) και «Plaza» (1984). Μετά το τέλος του συγκροτήματος έκανε σόλο καριέρα, η οποία σφραγίστηκε με πολλές κι επιτυχημένες συνεργασίες, ενώ οι προσωπικοί του δίσκοι, όπως «Τα Μάτια 14» (1986), «Επεισόδιο» (1988), «Μόνον Όρθιοι» (1990), «Βήματα» (1992) κ.ά γνώρισαν επίσης μεγάλη επιτυχία. Το 2007 κυκλοφόρησε το αυτοβιογραφικό του βιβλίο «Το Συγκρότημα», στο οποίο καταγράφει με χιούμορ πώς δημιουργείται ένα συγκρότημα, ενώ αναφέρεται στη μουσική του πορεία από τα πρώτα του βήματα στη μουσική. Το Αρχείο της ΕΡΤ, τιμώντας τη μνήμη του, ψηφιοποίησε και παρουσιάζει την εκπομπή:

Η ΜΗΧΑΝΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

«Socrates, το θρυλικό ελληνικό συγκρότημα»

(video)



Τους θρυλικούς Socrates και τα πέτρινα χρόνια του ελληνικού ροκ παρουσιάζει στην εκπομπή ο Χρίστος Βασιλόπουλος.

Ο Αντώνης Τουρκογιώργης και ο Γιάννης Σπάθας, θυμούνται τα σχολικά χρόνια στον Πειραιά, όταν σχημάτισαν τους Persons, στους οποίους τραγουδιστής ήταν ο Ηλίας Ασβεστόπουλος, ο οποίος αργότερα έκανε τους 2002GR. Το επόμενο βήμα ήταν οι Socrates Drank The Conium. Ξεκίνησαν εμφανίσεις και μπήκαν δυναμικά στη δισκογραφία. Ο ήχος τους προκάλεσε αίσθηση και γρήγορα βρέθηκαν στο εξωτερικό. Η περιοδεία τους, όμως, κατέληξε σε περιπέτεια, καθώς οι ολλανδικές αρχές τους συνέλαβαν και τους οδήγησαν στη φυλακή επειδή δεν είχαν άδεια εργασίας.

Το συγκρότημα συμμετείχε σε διάφορες ιστορικές συναυλίες και έγινε συνώνυμο της μουσικής σκηνής «Κύτταρο», στο οποίο συνωστίζονταν οι νέοι για να τους δουν. Η ηχογράφηση του δίσκου τους «Φως» με τον Βαγγέλη Παπαθανασίου θεωρείται ένας από τους πιο πετυχημένους του ελληνικού ροκ. Στις αρχές της δεκαετίας του ’80 το συγκρότημα συνεργάστηκε με τον Μίκη Θεοδωράκη και τον Μάνο Χατζιδάκι, ενώ είχε την ευκαιρία να κάνει διεθνή καριέρα στις ΗΠΑ. Οι Socrates αρνήθηκαν να υπογράψουν το συμβόλαιο που τους προσφέρθηκε και έκαναν τελικά το δίσκο «Plaza», που σημείωσε μεγάλη επιτυχία εντός και εκτός Ελλάδας. Κατά τη διάρκεια της προώθησης του δίσκου τους, έπαιξαν σε εμβληματικούς χώρους της αγγλικής ροκ σκηνής, ως support group στους UFO. Όταν επέστρεψαν διαλύθηκαν και τα μέλη του ακολούθησαν πετυχημένες μουσικές καριέρες. Στην εκπομπή μιλούν επίσης, οι ντράμερ του συγκροτήματος Γιώργος Τρανταλίδης και Νίκος Αντύπας, ο ιδρυτής των 2002GR Ηλίας Ασβεστόπουλος και ο Δημήτρης Πουλικάκος.

Αρχισυνταξία: Δημήτρης Πετρόπουλος

Σκηνοθεσία: Δημήτρης Γιαχνής

Έτος παραγωγής: 2016-2017

Δείτε περισσότερα: https://archive.ert.gr/