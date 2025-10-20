στις 20 Οκτωβρίου 1940, γεννήθηκε ο. Σκηνοθέτης και θεωρητικός του θεάτρου, ιδρυτής του «Αμφι-θεάτρου», αλλά και πανεπιστημιακός δάσκαλος και Ακαδημαϊκός, ο Σπύρος Ευαγγελάτος ήταν μια σημαίνουσα προσωπικότητα του ελληνικού θεάτρου. Γιος του αρχιμουσικούκαι της αρπίστριας Ξένης Μπουρεξάκη, ακολούθησε σπουδές στη-ανακηρύχθηκε διδάκτορας του Πανεπιστημίου Αθηνών-στη, καθώς και στο. Πρωτοεμφανίστηκε ως σκηνοθέτης το 1962 με τον «Φουρτουνάτο» του Μάρκου-Αντωνίου Φωσκόλου. Τοίδρυσε το, θεατρική σκηνή που πρωταγωνίστησε στα θεατρικά πράγματα της χώρας. Ο Σπύρος Ευαγγελάτος σκηνοθέτησε συνολικά πάνω από 160 θεατρικά έργα και πάνω από 50 όπερες, ενώ διετέλεσε από το 1989 Καθηγητής Θεατρικών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, τακτικό μέλος τηςαπό το 2005, και Πρόεδρός της. Ο Σπύρος Ευαγγελάτος έφυγε από τη ζωή στις 24 Ιανουαρίου 2017. Με αφορμή την επέτειο γέννησης του σπουδαίου θεατρανθρώπου, το Αρχείο της ΕΡΤ προτείνει μια αυτοβιογραφική καταγραφή της ζωής και του έργου του Σπύρου Ευαγγελάτου μέσα από την εκπομπή «Πρόσωπα Θεάτρου», παραγωγής

Σειράαφιερωμένη σε προσωπικότητες του ελληνικού θεάτρου. Στο συγκεκριμένο επεισόδιο παρουσιάζεταιτου Σπύρου Ευαγγελάτου, μέσα από την. Ο σκηνοθέτης μιλά για τιςκαι τις δύο του «αγάπες», τηκαι το, και στέκεται σε σταθμούς της καριέρας του. Ιδιαίτερος λόγος γίνεται για τη δημιουργία τουμε στόχο μια εργασία που στηρίζεται στη νεοελληνική-θεατρική και υποκριτική- παράδοση και επικοινωνεί με τα σύγχρονα διεθνή θεατρικά ρεύματα. Ο σκηνοθέτης αναφέρεται στον τρόπο εργασίας -μια, με τη συμμετοχή των συντελεστών της παράστασης, ενώ αναφορά γίνεται και στο «ζήτημα» του αρχαίου δράματος, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για έναν. Ο Σπύρος Ευαγγελάτος μιλά ακόμη, για τηντου, ξετυλίγεικαι τις πρώτες παιδικές παραστάσεις που οργάνωνε, ενώ περιλαμβάνεται στην εκπομπήτης αδερφής του. Ο σκηνοθέτης μιλά επίσης για το-με αναφορά στην πρώτη του σκηνοθεσία με την «Νεοελληνική Σκηνή»- την ομάδα-πρόλογο του «Αμφι-θεάτρου»-και τις επόμενες σκηνοθεσίες του πριν τις σπουδές του στο εξωτερικό. Ακόμη, αναφέρεται στις μελλοντικές του, τη δημιουργία ενός πολύπλευρου«Τεχνών και Γραμμάτων» στο χώρο του πατρικού του σπιτιού, πλάνα από το οποίο προβάλλονται. Η, ιδρυτικό μέλος του «Αμφι-θεάτρου» και σύζυγος του Σπύρου Ευαγγελάτου μιλά για τον ίδιο ως σκηνοθέτη, υπογραμμίζοντας τηντων, και αναφέρεται στον, ενώ παράλληλα προβάλλονται στιγμιότυπα απόμε την τετράχρονη κόρη τους. Καθ ’όλη τη διάρκεια της εκπομπής προβάλλονταιαπό παραστάσεις του «Αμφι-θεάτρου», αλλά και οικογενειακές φωτογραφίες, ενώ περιλαμβάνονταιτου Αισχύλου, που ανέβηκε από το «Αμφι-θέατρο» σε σκηνοθεσία του Σπ.Ευαγγελάτου το 1983. Έτος παραγωγής: 1983 Ημερομηνία πρώτης προβολής εκπομπής: 9/1/1984 Έρευνα-επιμέλεια: Νανά Νικολάου-Χρίστος Αυθίνος Σκηνοθεσία: Βαγγέλης Σόρογκας