Σαν σήμερα, στις 20 Οκτωβρίου 1940, γεννήθηκε ο Σπύρος Ευαγγελάτος. Σκηνοθέτης και θεωρητικός του θεάτρου, ιδρυτής του «Αμφι-θεάτρου», αλλά και πανεπιστημιακός δάσκαλος και Ακαδημαϊκός, ο Σπύρος Ευαγγελάτος ήταν μια σημαίνουσα προσωπικότητα του ελληνικού θεάτρου. Γιος του αρχιμουσικού Αντίοχου Ευαγγελάτου και της αρπίστριας Ξένης Μπουρεξάκη, ακολούθησε σπουδές στη φιλολογία-ανακηρύχθηκε διδάκτορας του Πανεπιστημίου Αθηνών-στη θεατρολογία, καθώς και στο θέατρο. Πρωτοεμφανίστηκε ως σκηνοθέτης το 1962 με τον «Φουρτουνάτο» του Μάρκου-Αντωνίου Φωσκόλου. Το 1975 ίδρυσε το «Αμφι-θέατρο», θεατρική σκηνή που πρωταγωνίστησε στα θεατρικά πράγματα της χώρας. Ο Σπύρος Ευαγγελάτος σκηνοθέτησε συνολικά πάνω από 160 θεατρικά έργα και πάνω από 50 όπερες, ενώ διετέλεσε από το 1989 Καθηγητής Θεατρικών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, τακτικό μέλος της Ακαδημίας Αθηνών από το 2005, και Πρόεδρός της. Ο Σπύρος Ευαγγελάτος έφυγε από τη ζωή στις 24 Ιανουαρίου 2017. Με αφορμή την επέτειο γέννησης του σπουδαίου θεατρανθρώπου, το Αρχείο της ΕΡΤ προτείνει μια αυτοβιογραφική καταγραφή της ζωής και του έργου του Σπύρου Ευαγγελάτου μέσα από την εκπομπή «Πρόσωπα Θεάτρου», παραγωγής 1983. ΠΡΟΣΩΠΑ ΘΕΑΤΡΟΥ ΣΠΥΡΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΣΣειρά αυτοβιογραφικών ντοκιμαντέρ αφιερωμένη σε προσωπικότητες του ελληνικού θεάτρου. Στο συγκεκριμένο επεισόδιο παρουσιάζεται η ζωή και καλλιτεχνική πορεία του Σπύρου Ευαγγελάτου, μέσα από την προσωπική του αφήγηση. Ο σκηνοθέτης μιλά για τις σπουδές του και τις δύο του «αγάπες», τη μουσική και το θέατρο, και στέκεται σε σταθμούς της καριέρας του. Ιδιαίτερος λόγος γίνεται για τη δημιουργία του «Αμφι-θεάτρου» το 1975 με στόχο μια εργασία που στηρίζεται στη νεοελληνική-θεατρική και υποκριτική- παράδοση και επικοινωνεί με τα σύγχρονα διεθνή θεατρικά ρεύματα. Ο σκηνοθέτης αναφέρεται στον τρόπο εργασίας -μια συλλογική δραματουργική-εργαστηριακή εργασία, με τη συμμετοχή των συντελεστών της παράστασης, ενώ αναφορά γίνεται και στο «ζήτημα» του αρχαίου δράματος, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για έναν διάλογο με την σύγχρονη εποχή. Ο Σπύρος Ευαγγελάτος μιλά ακόμη, για την οικογένειά του, ξετυλίγει αναμνήσεις από τα παιδικά του χρόνια και τις πρώτες παιδικές παραστάσεις που οργάνωνε, ενώ περιλαμβάνεται στην εκπομπή ηχητικό μήνυμα της αδερφής του Δάφνης Ευαγγελάτου. Ο σκηνοθέτης μιλά επίσης για το ξεκίνημα της καριέρας του-με αναφορά στην πρώτη του σκηνοθεσία με την «Νεοελληνική Σκηνή»- την ομάδα-πρόλογο του «Αμφι-θεάτρου»-και τις επόμενες σκηνοθεσίες του πριν τις σπουδές του στο εξωτερικό. Ακόμη, αναφέρεται στις μελλοντικές του επιδιώξεις, τη δημιουργία ενός πολύπλευρου πολιτιστικού κέντρου «Τεχνών και Γραμμάτων» στο χώρο του πατρικού του σπιτιού, πλάνα από το οποίο προβάλλονται. Η Λήδα Τασοπούλου, ιδρυτικό μέλος του «Αμφι-θεάτρου» και σύζυγος του Σπύρου Ευαγγελάτου μιλά για τον ίδιο ως σκηνοθέτη, υπογραμμίζοντας την ελευθερία έκφρασης των ηθοποιών, και αναφέρεται στον κοινό τους βίο, ενώ παράλληλα προβάλλονται στιγμιότυπα από οικογενειακές στιγμές με την τετράχρονη κόρη τους Κατερίνα. Καθ ’όλη τη διάρκεια της εκπομπής προβάλλονται φωτογραφίες από παραστάσεις του «Αμφι-θεάτρου», αλλά και οικογενειακές φωτογραφίες, ενώ περιλαμβάνονται αποσπάσματα από την παράσταση «Προμηθέας Δεσμώτης» του Αισχύλου, που ανέβηκε από το «Αμφι-θέατρο» σε σκηνοθεσία του Σπ.Ευαγγελάτου το 1983. Έτος παραγωγής: 1983 Ημερομηνία πρώτης προβολής εκπομπής: 9/1/1984 Έρευνα-επιμέλεια: Νανά Νικολάου-Χρίστος Αυθίνος Σκηνοθεσία: Βαγγέλης Σόρογκας
