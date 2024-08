Γιώργος Τσαγκάρης – 5 Αυγούστου 2008

O Γιώργος Τσαγκάρης (1948-2008), συνθέτης, μουσικολόγος και πρώην διευθυντής του Τρίτου Προγράμματος της Ελληνικής Ραδιοφωνίας άφησε τη σφραγίδα του στον ελληνικό πολιτιστικό χώρο. Γεννήθηκε στην Καισαριανή και σπούδασε στο Εθνικό Ωδείο. Στην πλούσια καριέρα του συνέθεσε μουσική για περισσότερες από 350 παραστάσεις θεατρικών έργων. Για την προσφορά του στο ελληνικό θέατρο τιμήθηκε με το βραβείο «Κάρολος Κουν». Υπήρξε παραγωγός και σκηνοθέτης, απέσπασε το πρώτο βραβείο στον Παγκόσμιο Διαγωνισμό Σύνθεσης που πραγματοποιήθηκε στην Ολυμπιάδα της Βαρκελώνης με το συμφωνικό ποίημα «Προμηθέας», υπό τους ήχους του οποίου η Ολυμπιακή Φλόγα εισήλθε στο Στάδιο. Είχε διευθύνει κονσέρτα σε Ελλάδα, Ισπανία, Πορτογαλία, Ρωσία, Αρμενία, Σλοβενία, Ιράν, Ισραήλ, ΗΠΑ, Χιλή, Αργεντινή, Βραζιλία, κ.α. Από τις τελευταίες σημαντικές εργασίες του ήταν η τελετή υποδοχής-διανυκτέρευσης της Ολυμπιακής Φλόγας στον ιερό χώρο των Δελφών. Υπήρξε καλλιτεχνικός Διευθυντής του ΔΗΠΕΘΕ Καλαμάτας από τον Οκτώβριο του 2007 ενώ αξιοσημείωτη υπήρξε η θητεία του στο Τρίτο Πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, του οποίου διετέλεσε διευθυντής από το 1994 μέχρι και το 2002.

Για τα 16 χρόνια που συμπληρώνονται φέτος από το θάνατο του Τσαγκάρη, και με παράλληλη αφορμή τη συμπλήρωση 70 χρόνων του Τρίτου Προγράμματος, που βγήκε στον αέρα στις 19 Σεπτεμβρίου 1954, το Αρχείο της ΕΡΤ παρουσιάζει το πρώτο επεισόδιο από τη μουσική εκπομπή:

JAZZ CLUB ΤΟΥ ΤΡΙΤΟΥ: ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΡΑΦΟΥΡΗΣ (Επεισόδιο 1)





Πρόκειται για μαγνητοσκοπημένη ραδιοφωνική εκπομπή του Τρίτου Προγράμματος που εγκαινίασε σειρά ζωντανών ακροάσεων μουσικής τζαζ με φιλοξενούμενους Έλληνες και ξένους μουσικούς. Καλεσμένος της πρώτης εκπομπής ο πιανίστας Γιώργος Κοντραφούρης.

Την πρώτη εκπομπή προλογίζει ο τότε διευθυντής του Τρίτου Προγράμματος Γιώργος Τσαγκάρης ο οποίος αναφέρεται στην αφορμή δημιουργίας της εκπομπής, στον χαρακτήρα της και στους συντελεστές της. Αναφέρει πως το στούντιο D της Ελληνικής Ραδιοφωνίας επανήλθε στη διάθεση του Τρίτου Προγράμματος μετά από χρόνια. Στη συνέχεια μιλά για τη τζαζ αλλά και για τον πανανθρώπινο χαρακτήρα της μουσικής. Αναφέρει ακόμη τον σπουδαίο Κώστα Γιαννουλόπουλο που διατηρούσε την καθημερινή εκπομπή του Τρίτου Προγράμματος “Τα Πρωινά Όλου του Κόσμου” και συνέβαλε ιδιαίτερα στην διάδοση της τζαζ μουσικής στην Ελλάδα. Μετά, παρουσιάζει τους μουσικούς της εκπομπής.

Ο σαξοφωνίστας και συνθέτης Δημήτρης Βασιλάκης από τους μόνιμους συνεργάτες της εκπομπής, παρουσιάζει τα μουσικά κομμάτια που παίζονται και τους μουσικούς που τα ερμηνεύουν. Καλεσμένος είναι ο πιανίστας Γιώργος Κοντραφούρης που εκτελεί διασκευές γνωστών κομματιών και πρωτότυπες δικές του συνθέσεις. Μπαλάντες, μπλουζ και χορευτικές συνθέσεις ακούγονται σε όλη τη διάρκεια της εκπομπής. Ανάμεσά τους, τα «Tenor Madness» και «Softly as in a Morning Sunrise». Επίσης, τα «Τhe Old Photos», «Mind of Blue», «Aegean Samba» και «Cantaloop Island» αλλά και δείγματα από το δίσκο του Βασιλάκη με τίτλο «Secret Path».

Σκηνοθέτης: Αντώνης Μακαρωνάς

Μουσικοί: Δημήτρης Βασιλάκης, Σπύρος Παναγιωτόπουλος, Κώστας Κωνσταντίνου

Διεύθυνση Παραγωγής: Χριστόφορος Μουρίκης

Παραγωγή: Τμήμα Ενημερωτικών εκπομπών, Διευύθυνση Εκπομπών και προγραμμάτων ΝΕΤ, 1999

Hμερομηνία πρώτης προβολής: 19/04/1999

