Παγκόσμια Ημέρα Άγριας Ζωής- 3 Μαρτίου

Προτρέπω […] τις χώρες να λάβουν δράση για να μειώσουν δραστικά τις εκπομπές, να προσαρμοστούν στις ακραίες κλιματικές συνθήκες, να αποτρέψουν τη ρύπανση και να βάλουν φρένο στην απώλεια βιοποικιλότητας.[απόδοση στα ελληνικά του μηνύματος του Γενικού Γραμματέα ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες].

Στις 20 Δεκεμβρίου 2013, στην 68η Σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών (UNGA), η 3η Μαρτίου ανακηρύχθηκε ως Παγκόσμια Ημέρα Άγριας Ζωής (WWD). Αυτή η ημέρα σηματοδοτεί την υπογραφή της Σύμβασης για το Διεθνές Εμπόριο Απειλούμενων Ειδών Άγριας Πανίδας και Χλωρίδας του 1973 . Οι άνθρωποι παντού βασιζόμαστε σε πόρους από την άγρια ζωή και τη βιοποικιλότητα για να καλύψουμε τις ανάγκες μας – από τρόφιμα, μέχρι καύσιμα, φάρμακα, στέγαση και ρούχα. Ας γιορτάσουμε, λοιπόν, την άγρια ζωή και το σημαντικό έργο διατήρησης που γίνεται σε όλο τον κόσμο!

Στο πλαίσιο του εορτασμού το Αρχείο της ΕΡΤ παρουσιάζει επεισόδιο της σειράς “ΑΓΡΙΑ ΕΛΛΑΔΑ” που εστιάζει στον ορεινό οικισμό του Νυμφαίου της Φλώρινας και την άγρια ζωή που φιλοξενεί.

Πρόκειται για ωριαία εβδομαδιαία εκπομπή της ΕΡΤ3 που παρουσιάζει το οδοιπορικό δύο νέων στην άγρια φύση της χώρας.Στο συγκεκριμένο επεισόδιο οι παρουσιαστές επισκέπτονται τον οικισμό Νυμφαίο της Φλώρινας και παρουσιάζουν θέματα σχετικά με την αρκούδα, τον λύκο, τον οργανισμό Αρκτούρος. Aρχικά οι παρουσιαστές φτάνουν στο Καταφύγιο Λύκου του Αρκτούρου και συνομιλούν με την υπεύθυνη διαχείρισης ζώων Μελίνα Αυγερινού, η οποία συζητά για τα ζώα αυτά, τα είδη τους, την προέλευσή τους, τις ιδιαιτερότητές τους. Στη συνέχεια οι παρουσιαστές συναντούν στο Καταφύγιο Αρκούδας τον Πάνο Στεφάνου, υπεύθυνο επικοινωνίας Αρκτούρου, που τους μιλά για τις αρκούδες, για τα μέτρα προστασίας από τις άγριες αρκούδες και για διάφορες παραμέτρους της ζωής αλλά και της φροντίδας τους. Στη συνέχεια παρουσιάζεται η καταγραφή στην κάμερα ενός μοναδικού γεγονότος: επέμβαση σε αρκούδα στο κτηνιατρίο του Αρκτούρου. Μετά μιλά ο Νίκος Πατσινακίδης, γιατρός στο Καταφύγιο Αρκτούρου, ενώ η κάμερα της εκπομπής παρακολουθεί την ανάνηψη της εγχειρισμένης αρκούδας. Στη συνέχεια οι παρουσιαστές εξερευνούν τα ερπετά της τοπικής πανίδας, όπως τον σαπίτη, τοπικό είδος φιδιού και αμφίβια όπως τη σαλαμάνδρα αλλά και δείγματα τοπικής χλωρίδας όπως ο ασφόδελος.

Σκηνοθεσία: Σκανδαλάρης Γιώργος

Παρουσίαση: Ηλίας Στραχίνης και Γρηγόριος Τούλιας.

Διεύθυνση φωτογραφίας: Φιλιππίδης Κώστας

Αφήγηση: Σκανδαλάρης Γιώργος

Δείτε περισσότερα: archive.ert.gr

Πηγές άρθρου:

-Gutteres, Antonio. Secretary-General’s message for 2024.

Διαθέσιμο στο https://www.un.org/en/observances/world-wildlife-day/message

-What is world wildlife today?

Διαθέσιμο στο https://wildlifeday.org/en/about