Στον πυρετό της συναυλίας – Καλοκαίρι 1983

Το καλοκαίρι στην Αθήνα και σε άλλες μεγάλες πόλεις της Ελλάδας έχει συνδεθεί εδώ και πολλές δεκαετίες, ιδίως στο μυαλό των νέων κάθε εποχής, με τα μουσικά δρώμενα, τις συναυλίες και τις ζωντανές εμφανίσεις Ελλήνων και ξένων ερμηνευτών και συγκροτημάτων σε φεστιβάλ και μουσικές εκδηλώσεις σε στάδια, θέατρα και άλλους υπαίθριους χώρους. Το Αρχείο της ΕΡΤ με αφορμή τις ενδιαφέρουσες και απολαυστικές συναυλίες που λαμβάνουν χώρα κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού στη χώρα μας, παρουσιάζει την εκπομπή:

ΕΔΩ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ

ΣΤΟΝ ΠΥΡΕΤΟ ΤΗΣ ΣΥΝΑΥΛΙΑΣ

(video)

Σε αυτό το επεισόδιο της σειράς «Εδώ και σήμερα», παραγωγής 1983, παρουσιάζεται μια εκτενής έρευνα σχετικά με τις συναυλίες στην Ελλάδα και πιο ειδικά τις ροκ συναυλίες με συγκροτήματα από το εξωτερικό, που είχαν ξεκινήσει να διοργανώνονται ήδη από το 1980. Η δημοσιογράφος Μιρέλλα Καλοστύπη μιλάει με νέους και νέες σε συναυλιακούς χώρους όπως το θέατρο του Λυκαβητού και το γήπεδο του Σπόρτινγκ και καταγράφει τις απόψεις τους για τις συναυλίες Ελλήνων και ξένων καλλιτεχνών, τις μουσικές τους προτιμήσεις καθώς και τους λόγους για τους οποίους προτιμούν συγκεκριμένα είδη συναυλιών από άλλα. Παρουσιάζονται επίσης οι απόψεις των μεγαλύτερων σε ηλικία πολιτών, των διοργανωτών συναυλιών όπως οι Άκις Σταυρόφσκι και Νίκος Σαχπασίδης, αλλά και της ηγεσίας της αστυνομίας η οποία καλείται να διαχειριστεί πιθανές ταραχές σε συναυλιακούς χώρους, αλλά και να λογοδοτήσει για περιστατικά αναίτιας βίας σε συναυλίες εις βάρος νέων. Η εκπομπή εστιάζει στο ζήτημα των βίαιων επεισοδίων που συχνά συνοδεύουν συναυλίες ξένων συγκροτημάτων , καθώς και στις ομάδες νεαρών που επιχειρούν να μπουν χωρίς εισιτήριο στις συναυλίες προκαλώντας επίσης ταραχές. Από την άλλη πλευρά θίγεται το ζήτημα του υψηλού κόστους των εισιτηρίων και τα προβλήματα που προκαλούν οι πρακτικές των διοργανωτών ως προς την επιλογή των κατάλληλων χώρων για τις συναυλίες και το υψηλό κόστος των εισιτηρίων.

Η εκπομπή περιλαμβάνει πλάνα από συναυλίες του Μανώλη Αγγελόπουλου και της Οπισθοδρομικής κομπανίας στο Λυκαβηττό. Μέλη της Οπισθοδρομικής κομπανίας μιλούν στην εκπομπή για τις συναυλίες, για τη σημασία της επαφής με κόσμο, και το συντονισμό των μουσικών με το κοινό ως επιβράβευση για τους ίδιους. Γίνεται επίσης αναφορά σε βίαια επεισόδια σε συναυλίες και πρωτοσέλιδα σχετικά με τα επεισόδια στη συναυλία των Μπουμπτάουν Ρατς στο γήπεδο Σπόρτινγκ στις 1.3.1982. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το τελευταίο μέρος της εκπομπής όπου με αφορμή τη συναυλία του μουσικού συγκροτήματος «Police» στο γήπεδο Σπόρτινγκ 30-31 Μαρτίου 1980, παρουσιάζονται σύντομες συνεντεύξεις νέων έξω από το γήπεδο, αλλά και του Νικόλα Άσιμου, ο οποίος είχε βρεθεί εκεί για να παρακολουθήσει τη συναυλία. Επίσης περιλαμβάνεται σύντομο απόσπασμα με πλάνα από τη συναυλία και συγκεκριμένα από το τραγούδι “Next to you” από δίσκο ”Outlandos d’ amour” (1979), ενώ τέλος παρακολουθούμε και μέρος από συνέντευξη τύπου των Police όπου σχολιάζεται η ορμητικότητα και ο ενθουσιασμός των νέων στις συναυλίες.

Σκηνοθεσία: ΝΙΚΟΣ ΦΕΞΗΣ

Ρεπορτάζ: ΜΙΡΕΛΛΑ ΚΑΛΟΣΤΥΠΗ

Πρώτη τηλεοπτική εκπομπή: 25/07/1983

Δείτε περισσότερα στο http://archive.ert.gr