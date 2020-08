Τη ρομαντική κωμωδία «Αγάπα με αν τολμάς» (Love Me If You Dare / Jeux D’ Enfants), παραγωγής Γαλλίας 2003, έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν οι τηλεθεατές της ΕΡΤ3, την Παρασκευή 21 Αυγούστου 2020 και ώρα 22:00.



Υπόθεση: Μία ολόκληρη ζωή μέχρι να πεις «σ’ αγαπώ». Ογδόντα χρόνια για να αρχίσει μία ιστορία αγάπης. Κι όλα αυτά για ένα παιχνίδι, ή μάλλον εξαιτίας ενός παιχνιδιού!

Η Σοφί και ο Ζιλιέν έφτιαξαν τους κανόνες του παιχνιδιού και για το υπόλοιπο της ζωής τους θα είναι οι διαιτητές του και συχνά τα θύματά του. «Τολμάς;», «Τολμώ!». Είναι ικανοί για όλα: τα καλύτερα και τα χειρότερα.

Ο κανόνας είναι ότι δεν υπάρχουν κανόνες. Τολμούν οτιδήποτε απαγορευμένο, γελούν, πληγώνουν ο ένας τον άλλον…

Κάνουν τα πάντα εκτός από το να παραδεχτούν ότι αγαπιούνται.

Το παιχνίδι ξεκινά με μία αθώα αφορμή στην παιδική τους ηλικία, ως παρηγοριά στη βαριά αρρώστια της μαμάς, ως παρηγοριά στις κοροϊδίες των συμμαθητών. Και καθώς περνούν τα χρόνια, το παιχνίδι γίνεται το πιο όμορφο και δυνατό πράγμα στη ζωή τους. Παίζουν, αγαπιούνται… Το παιχνίδι και ο έρωτας. Όμως αποφασίζουν ότι ίσως είναι πιο απλό να μείνουν φίλοι. Κι έτσι κυλά η ζωή τους και περνούν τα χρόνια, αλλά το παιχνίδι επανέρχεται, με μεγαλύτερη ένταση, πιο προκλητικό και γίνεται πάθος! Και κάθε φορά απαντούν «Τολμώ!». Και λένε «Σ’αγαπώ περισσότερο κι από την ίδια μου τη ζωή».

Σκηνοθεσία-σενάριο: Γιαν Σαμουιέλ Διεύθυνση φωτογραφίας: Αντουάν Ρος Μοντάζ: Τζούντιθ Ριβιέρ Κάουα, Αντρέα Σεντλάκοβα Μουσική: Φιλίπ Ρομπί Πρωταγωνιστούν: Γκιγιόμ Κανέ, Μαριόν Κοτιγιάρ, Ζιλ Λελούς, Ζεράρ Γουότκινς, Εμανουέλ Γκρενβόλντ, Ζοζεφίν Λεμπά-Ζολί

Μοιράσου το άρθρο: