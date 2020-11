Το τρίτο και το τέταρτο επεισόδιο του δεύτερου κύκλου της πολυβραβευμένης δραματικής σειράς μυστηρίου με στοιχεία μαύρης κωμωδίας «Big Little Lies», παραγωγής ΗΠΑ 2019, θα παρακολουθήσετε στην ΕΡΤ2, την Κυριακή 22 Νοεμβρίου 2020, στις 22:00.

Πολυβραβευμένη δραματική σειρά μυστηρίου 7 επεισοδίων, παραγωγής ΗΠΑ 2019.

Σκηνοθεσία: Άντρεα Άρνολντ

Πρωταγωνιστούν: Νικόλ Κίντμαν, Ρις Γουίδερσπουν, Μέριλ Στριπ, Σέιλιν Γούντλεϊ, Λόρα Ντερν, Ζόι Κράβιτζ, Αλεξάντερ Σκάρσγκαρντ, Άνταμ Σκοτ, Κάθριν Νιούτον, Τζέιμς Τάπερ, Τζέφρι Νόρντλινγκ, Ίαν Άρμιταζ.

Αγωνία, μυστήριο, ανατροπές και υποδειγματικές ερμηνείες από δημοφιλείς πρωταγωνίστριες-σταρ απογειώνουν τον δεύτερο κύκλο της πολυβραβευμένης σειράς, που κρατάει αμείωτο το ενδιαφέρον των τηλεθεατών ώς το τελευταίο λεπτό.

Πέντε εκπληκτικές γυναίκες που ζουν στο Μόντερεϊ της Καλιφόρνιας ταράζουν τα νερά στην επιφανειακά ήσυχη και ειδυλλιακή παραλιακή πόλη. Οι μητέρες συνεχίζουν να… λένε, οι μπαμπάδες υποστηρίζουν, τα παιδιά είναι και πάλι αξιολάτρευτα και τα σπίτια παραμένουν το ίδιο όμορφα.

Όμως, πίσω από την καλογυαλισμένη βιτρίνα της ζωής τους, κρύβονται ζήλιες, βία, μυστικά, αλλά και ένας φόνος…

Η Νικόλ Κίντμαν (Σελέστ), η Ρις Γουίδερσπουν (Μάντελιν), η Λόρα Ντερν (Ρενάτα), η Ζόι Κράβιτζ (Μπόνι) και η Σέιλιν Γούντλεϊ (Τζέιν), υποδέχονται στον δεύτερο κύκλο της σειράς τη μοναδική Μέριλ Στριπ στον ρόλο της Μέρι Λουίζ Ράιτ, πεθεράς της Νικόλ Κίντμαν, η οποία μετά τον θάνατο του γιου της, ανησυχεί για το μεγάλωμα των εγγονών της και φτάνει στο Μόντερεϊ, αναζητώντας απαντήσεις.

Η βραβευμένη με Όσκαρ, Άντρεα Άρνολντ («Fish Tank», «American Honey») έχει αναλάβει τη σκηνοθεσία.

Η σειρά έχει προταθεί για 91 βραβεία και έχει τιμηθεί με 54, μεταξύ των οποίων 4 Χρυσές Σφαίρες.

(Β΄ Κύκλος)

Επεισόδιο 3ο:

«Το τέλος του κόσμου» (The End of the World)

Η Μέρι Λουίζ προσπαθεί να προσεγγίσει την Τζέιν. H Ρενάτα, αντί να λύσει τα προβλήματά της στο σπίτι, ξεσπάει τα νεύρα της στον γυμνασιάρχη.

Η Μάντελιν αναγκάζεται να δει τα ζητήματα που αντιμετωπίζει κατά τη διάρκεια της συνεδρίας με τη σύμβουλο γάμου.

Η Σελέστ παραμένει μπερδεμένη με τις αναμνήσεις του Πέρι.

Επεισόδιο 4ο: «Ξέρει…» (She Knows)

Η Σελέστ κατηγορεί τη Μέρι Λουίζ ότι ξεπέρασε τα όρια με την Τζέιν.

Η Ρενάτα καλείται να παραστεί σε μια ψυχοφθόρα ακροαματική διαδικασία μαζί με τον Γκόρντον.

Η Τζέιν ανοίγεται στον Κόρεϊ στο θεματικό πάρτι της Αμαμπέλα, ενώ η Μάντελιν προσπαθεί να βελτιώσει τη σχέση της με τον Εντ.

Μοιράσου το άρθρο: