Ανήμερα των Χριστουγέννων, Παρασκευή 25 Δεκεμβρίου 2020, θα παρακολουθήσετε από την συχνότητα της ΕΡΤ1, τον Νίκο Κουρή σε ένα ξεχωριστό χριστουγεννιάτικο «Δες και βρες» με εκλεκτούς καλεσμένους και πολλές εκπλήξεις, ένα κεφάτο εορταστικό «φλΕΡΤ» με τραγούδι και χορό και την χριστουγεννιάτικη κομεντί «Χριστούγεννα στην πόλη των θαυμάτων».

Χριστούγεννα – Παρασκευή 25 Δεκεμβρίου 2020

ΔΕΣ ΚΑΙ ΒΡΕΣ

Ένα ξεχωριστό χριστουγεννιάτικο «Δες και βρες», με εκλεκτούς καλεσμένους και πολλές εκπλήξεις, παρουσιάζει ο Νίκος Κουρής, από τη συχνότητα της ΕΡΤ1, στις 12:50.

Η Ναταλία Δραγούμη, η Νάντια Κοντογεώργη, ο Δημήτρης Σταρόβας και ο Γιώργος Λέντζας αναμετριούνται σ’ ένα εορταστικό παιχνίδι και βάζουν τα δυνατά τους, ώστε να ξεχωρίσουν με τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους…

Παράλληλα, στέλνουν στους τηλεθεατές τις ευχές τους, τραγουδούν όλοι μαζί το πιο γνωστό χριστουγεννιάτικο τραγούδι «All I Want for Christmas is you» και, φυσικά, ο Νίκος Κουρής δεν παραλείπει να χορέψει κι ένα ταγκό με τη Ναταλία Δραγούμη…

Στο χριστουγεννιάτικο «Δες και βρες» δεν υπάρχει νικητής και χαμένος, αφού το ποσό των 6.000 ευρώ θα δοθεί στο φιλανθρωπικό σωματείο Αμυμώνη, τον Πανελλήνιο Σύλλογο Γονέων, Κηδεμόνων και Φίλων ατόμων με προβλήματα όρασης και πρόσθετες αναπηρίες.

«φλΕΡΤ»

Τραγούδι, κέφι και χορός στο «φλΕΡΤ» με την Νάντια Κοντογεώργη, στις 16:00.

Η Νάντια Κοντογεώργη και η Ελένη Κοκκίδου συγκινούνται από προσωπικές ιστορίες και δίνουν τη σκυτάλη στην Ελένη Τσαλιγοπούλου, στον Κώστα Καλδάρα και σε άλλους μουσικούς και τραγουδιστές, απευθείας από τη Νάουσα, σ΄ ένα παραδοσιακό γλέντι.

«Χριστούγεννα στην πόλη των θαυμάτων»

(Christmas in Wonderland)

Στις 22:00, θα παρακολουθήσετε την οικογενειακή κομεντί παραγωγής ΗΠΑ 2007, «Χριστούγεννα στην πόλη των θαυμάτων».

Σκηνοθεσία: Τζέιμς Ορ

Πρωταγωνιστούν: Κάρμεν Ηλέκτρα, Κάμερον Μπράιτ, Πάτρικ Σουέιζι, Τιμ Κάρι.

Υπόθεση: Είναι παραμονή Χριστουγέννων. Ο Γουέιν έχει μάθει ότι απολύθηκε τη στιγμή που μετακόμιζε στην Καλιφόρνια και στη νέα του δουλειά. Του τηλεφωνεί η γυναίκα του ότι αποκλείστηκε στο αεροδρόμιο και εκείνος μένει μόνος με τα τρία παιδιά τους, μ’ ελάχιστα χρήματα και χωρίς δώρα Χριστουγέννων.

Έτσι, αποφασίζει να τα πάει στο εμπορικό κέντρο.

Εκεί, μετά από μια ευχή της κόρης του στον Αγ. Βασίλη, πέφτει στα πόδια τους μια σακούλα χρήματα που οι μικροί μπόμπιρες θέλουν να τα ξοδέψουν όλα! Όμως, τα χρήματα είναι κλεμμένα και οι λωποδύτες ψάχνουν να βρουν ποιος βρήκε τη λεία τους!

Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, κάνει την εμφάνισή του και το Φάντασμα του Εμπορικού Κέντρου!

Μοιράσου το άρθρο: