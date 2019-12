Το βιογραφικό δραματικό μιούζικαλ«De-Lovely», παραγωγής ΗΠΑ 2004, έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν οι τηλεθεατές της ΕΡΤ2, -σε Α΄τηλεοπτική μετάδοση- το Σάββατο 28 Δεκεμβρίου 2019, στις 23:15.

Σκηνοθεσία: Ίρβιν Γουίνκλερ.

Παίζουν: Κέβιν Κλάιν, Άσλεϊ Τζαντ, Τζόναθαν Πράις, Σάντρα Νέλσον, Kέβιν Μακνάλι, Κιθ Άλεν, Τζέιμς Γουίλμπι.

Διάρκεια: 125΄

Υπόθεση: To «De-Lovely», σκηνοθετημένο από τον βραβευμένο με Όσκαρ Ίρβιν Γουίνκλερ, είναι ένα αυθεντικό μουσικό πορτρέτο ενός εκ των μεγαλύτερων συνθετών του κόσμου, του Κόουλ Πόρτερ, μια ταινία γεμάτη με τα αξέχαστα τραγούδια του.

Στην ταινία, ο Πόρτερ αναπολεί τη ζωή του σα να ήταν ένα από τα πιο θεαματικά θεατρικά του έργα με τους ανθρώπους και τα γεγονότα της ζωής του να γίνονται οι ηθοποιοί και η δράση του έργου. Μέσα από επιτυχίες, όπως τα «Night And Day», «It’s De-lovely» και «Still Of The Night», το περιπετειώδες, ακραίο παρελθόν του Πόρτερ έρχεται στο φως, συμπεριλαμβανομένης και της βαθιά περίπλοκης σχέσης του με τη γυναίκα και μούσα του, τη Λίντα Λι Πόρτερ.

Ιδιαίτερα στιλιζαρισμένο οπτικά και μουσικά, το «De-Lovely» καλύπτει σχεδόν σαράντα χρόνια, σε μια διαδρομή από το Παρίσι στη Βενετία, τη Νέα Υόρκη και το Χόλιγουντ και περιλαμβάνει πάνω από τριάντα τραγούδια του Πόρτερ.

Είναι μια μοναδική, διαχρονική ερωτική ιστορία για έναν άνθρωπο που έγραψε μερικά από τα ανθεκτικά τραγούδια του 20ού αιώνα. Μέσα από τη μουσική του, ο Πόρτερ αναζητούσε το νόημα του έρωτα για όλη του τη ζωή, τη στιγμή που βρισκόταν ακριβώς δίπλα του συνεχώς.

Η ταινία κέρδισε πολλές υποψηφιότητες για βραβεία, μεταξύ των οποίων:

Χρυσή Σφαίρα Α΄ Ανδρικού και Α΄ Γυναικείου Ρόλου 2005.

Satellite Α΄ Ανδρικού Ρόλου και Ενδυματολογίας 2005.

