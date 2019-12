Την εξαιρετική ξένη ταινία «Ένα αστέρι τα Χριστούγεννα» (A Star-Crossed Christmas / The Spruces and the Pines),μεταδίδει η συχνότητα της ΕΡΤ2, την Τετάρτη 1η Ιανουαρίου, στις 16:30.

Κοινωνικό, οικογενειακό δράμα, παραγωγής ΗΠΑ 2017.

Σκηνοθεσία: Τζον Στίμπσον.

Σενάριο: Μάρκι Χόλαντ, Λιν Γούντγιαρντ.

Παίζουν: Νικ Μπάλαρντ, Τζόνα Γουόλς, Τομ Κεμπ, Κεν Τσίζμαν, Σάρα Φίσερ.

Διάρκεια: 83΄

Υπόθεση: Η ιστορία του Ρωμαίου και της Ιουλιέτας αναβιώνει με δύο οικογένειες αγροτών, που τους χωρίζει μια βεντέτα χρόνων.

Όταν οι απόγονοι των δύο οικογενειών, η Τζούλι και ο Ρικ ερωτεύονται το ένας τον άλλον, κατά τη διάρκεια των χριστουγεννιάτικων διακοπών, ξέρουν καλά ότι πρέπει να κρατήσουν κρυφή τη σχέση τους, αλλιώς υπάρχει ο κίνδυνος έκρυθμων καταστάσεων μέσα στα Χριστούγεννα.

Κάτι τέτοιο θα κατέστρεφε τόσο τη σχέση τους όσο και τη δουλειά τους, αλλά και την παραμικρή ελπίδα να βάλουν τέλος στη βεντέτα μια για πάντα.

Μοιράσου το άρθρο: