Το κοινωνικό δράμα, «Η δουλειά της», συμπαραγωγής Ελλάδας-Γαλλίας-Σερβίας 2018, μια ταινία εμπνευσμένη από αληθινά γεγονότα, που διηγείται με ειλικρινή και συγκινητικό τρόπο τη μικρή-μεγάλη ιστορία μιας γυναίκας, θα παρακολουθήσετε, σε πρώτη τηλεοπτική μετάδοση, στην ΕΡΤ2, το Σάββατο 2 Ιανουαρίου 2021, στις 23:30.



Λίγο μετά τα σαράντα, η Παναγιώτα, μια σχεδόν αναλφάβητη νοικοκυρά και μητέρα δύο παιδιών, θα χρειαστεί να αναζητήσει για πρώτη φορά δουλειά, όταν ο άντρας της χάσει τη δική του. Έχοντας ελάχιστα εφόδια, θα προσληφθεί για λογαριασμό ιδιωτικής εταιρείας καθαρισμού σ’ ένα νέο πολυκατάστημα.

Εκεί, παρά τις συνθήκες εκμετάλλευσης και εργασιακής απαξίωσης, θα βιώσει μια πρωτόγνωρη αίσθηση οικονομικής και συναισθηματικής ανεξαρτησίας και θα σταθεί για πρώτη φορά στα πόδια της. Ό,τι κι αν ακολουθήσει από κει και μετά, εκείνη δεν θα είναι ποτέ πια η ίδια…

Εμπνευσμένη από αληθινά γεγονότα, «Η δουλειά της» διηγείται με ειλικρινή και συγκινητικό τρόπο τη μικρή-μεγάλη ιστορία μιας γυναίκας που, σχεδόν κατά λάθος, καταλήγει να αμφισβητήσει τις ιδιότητες των ρόλων της ως συζύγου και μητέρας και να χρησιμοποιήσει την ανισορροπία του συστήματος για να βρει νέα πατήματα στη ζωή. Με αφορμή την ιστορία της Παναγιώτας, η ταινία μιλάει για όλους εκείνους τους ανθρώπους που συνεχίζουν ακόμα κι όταν όλα γύρω τους καταρρέουν.

Σημείωμα σκηνοθέτη: «“Η δουλειά της” είναι μια προσωπική ματιά πάνω σε μια γυναίκα που λίγο πολύ θα θυμίσει στον καθένα κάτι οικείο. Ακολούθησα σε όλη την πορεία έναν γνώμονα: να καταφέρω να διακρίνω και να μεταδώσω το συναίσθημα που βιώνει μια γυναίκα φοβισμένη, σχεδόν αναλφάβητη αλλά συγχρόνως ρομαντική και καλοπροαίρετη, όταν έρχεται αντιμέτωπη με τέτοιες εξαντλητικές και ταπεινωτικές καταστάσεις που θα περίμενε κανείς να τη λυγίσουν και να την κάνουν να γυρίσει “πίσω στην κουζίνα της”.

Ενδεχομένως κάποιος να εκνευριστεί ή να τη λυπηθεί ή να θέλει να της φωνάξει “ξύπνα”. Παραδόξως η Παναγιώτα προχωρά αθόρυβα σε αντίθετη τροχιά από τον υπόλοιπο κόσμο, σε μια πορεία ανοδική! Ζει δηλαδή ενός τύπου χειραφέτηση στα 38 της χρόνια, ξεφεύγει από τη μονοτονία του σπιτιού και βρίσκει νέο νόημα στη ζωή. Για να συμπορευτώ με τον συναισθηματικό κόσμο της Παναγιώτας αποφάσισα ότι σ’ αυτήν την ταινία οι άνθρωποι πρέπει να βρίσκονται πάντα σε πρώτο πλάνο. Ο θεατής ανακαλύπτει στον ίδιο χρόνο με την ηρωίδα τις εξελίξεις. Εξελίξεις που αλλοιώνουν βήμα-βήμα, ανεπαίσθητα και σταθερά την πορεία της…».

Σκηνοθεσία: Νίκος Labôt.

Σενάριο: Κατερίνα Κλειτσιώτη, Νίκος Labôt.

Διεύθυνση φωτογραφίας: Διονύσης Ευθυμιόπουλος.

Μοντάζ: Dounia Sichov.

Σκηνικά: Δάφνη Κούτρα.

Κοστούμια: Βασιλεία Ροζάνα.

Μουσική: Onnο.

Ήχος: Γιάννης Αντύπας, Benoit Gargonne, Jean-Guy Verran.

Επεξεργασία εικόνας: Isabelle Julien.

Μακιγιάζ: Κυριακή Μελίδου.

Κομμώσεις: Χρόνης Τζίμος.

Παραγωγοί: Μαρία Δρανδάκη, Julie Paratian.

Συμπαραγωγός: Milan Stojanovic.

Παραγωγή: Homemade Films, Sister Productions.

Συμπαραγωγή: Sense Production, EΡΤ Α.Ε.

Με την υποστήριξη των: Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου, Ταμείου Υποστήριξης Ελληνογαλλικών Συμπαραγωγών, Centre National du Cinéma et de l’Image Animée, Ministère des Affaires Étrangères et du Développement International, Institut Français, Film Center Serbia, See Cinema Network, Cineventure 3

Παίζουν: Μαρίσσα Τριανταφυλλίδου, Δημήτρης Ήμελλος, Μαρία Φιλίνη, Κωνσταντίνος Γώγουλος, Ελένη Καραγιώργη, Δανάη Πριμάλη, Ορφέας Αγγελόπουλος, Δήμητρα Βλαγκοπούλου, Γεωργία Τσαγκαράκη, Ειρήνη Ασημακοπούλου, Αρετή Σεϊνταρίδου.

Διάρκεια: 89΄

