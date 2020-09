Τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 22:00, οι τηλεθεατές της ΕΡΤ1 έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν το επεισόδιο με τίτλο «Οκτώ κόκκοι μορφίνης» (Why didn’t they ask Evans?) από τον τέταρτο κύκλο της σειράς μυστηρίου αυτοτελών επεισοδίων «Μις Μαρπλ» (Agatha Christie’s Marple), παραγωγής Αγγλίας 2009.

Υπόθεση: Ο Μπόμπι Άτφιλντ, ένας νεαρός τυχοδιώκτης, βρίσκεται μόνος μάρτυρας των τελευταίων αινιγματικών λόγων ενός ετοιμοθάνατου άντρα και αποφασίζει να λύσει το μυστήριο. Όταν όμως κάποιος προσπαθεί να τον σκοτώσει, μαζί με την όμορφη κοσμική Φράνκι Ντέργουεντ και την Μις Μαρπλ καταλαβαίνουν πως ένας δολοφόνος κυκλοφορεί ανάμεσά τους και με μία σειρά από στοιχεία καταλήγουν στο κάστρο Σάβατζ και τους παράξενους κατοίκους του.

Η κόρη της οικοδέσποινας Ντόροθι είναι αποφασισμένη να γοητεύσει το Μπόμπι, ενώ ο γιος της Τομ, σαν την οχιά που έχει για κατοικίδιο, παραμονεύει τη Φράνκι- και δε χαίρεται όταν την προσέχει ο ωραίος καθηγητής της μουσικής Ρότζερ Μπάσιγκτον. Η Μις Μαρπλ, αντλώντας από τη βαθιά γνώση της ανθρώπινης φύσης που διαθέτει, παρατηρεί ήσυχα όσους εμπλέκονται με το κάστρο – τον αυταρχικό ψυχίατρο Δρ Νίκολσον με την ντελικάτη νεαρή γυναίκα του Μόιρα, τον εκκεντρικό Κλοντ Έβανς με το εξωτικό θερμοκήπιό του και το Γουίλσον, τον αινιγματικό μπάτλερ.

Διαπιστώνοντας ότι και ο Σερ Τζακ, ο μακαρίτης αρχηγός της οικογένειας επίσης δολοφονήθηκε, ο Μπόμπι και η Φράνκι προσπαθούν να βρουν την άκρη μέσα από κρυμμένα

πάθη, προδοσία και δηλητηριώδη ψέματα. Όταν όμως γίνεται και άλλη δολοφονία, η Μις Μαρπλ αποκαλύπτει τέλος τη συγκλονιστική αλήθεια πίσω από τις δολοφονίες, και έτσι μπορεί να απαντήσει στο πιο παράξενο ερώτημα « Γιατί δε ρώτησαν τον Έβανς;»

Αυτοτελές επεισόδιο μυστηρίου, παραγωγής Αγγλίας 2009.

Σκηνοθεσία: Τσάρλι Πάλμερ.

Σενάριο: Κέβιν Έλιοτ (βασισμένο στο ομότιτλο βιβλίο της Άγκαθα Κρίστι).

Στο ρόλο της Μις Μαρπλ, η Τζούλια Μακένζι.

Παίζουν επίσης: Σον Μπίγκερσταφ, Ντέϊβιντ Μπιούκαναν, Σούαν Μόρις, Τζώρτζια Μόφετ, Φρέντι Φοξ

Βασισμένη στην ομότιτλη σειρά αστυνομικών μυθιστορημάτων και διηγημάτων της Άγκαθα Κρίστι, η σειρά παρουσιάζει τις περιπέτειες της Τζέιν Μαρπλ, μίας ηλικιωμένης γεροντοκόρης που ζει στο ήσυχο χωριουδάκι Σεντ Μέρι Μιντ. Στις πολλές της επισκέψεις σε φίλους και συγγενείς σε άλλα χωριά, η Μις Μαρπλ συχνά πέφτει πάνω σε περιπτώσεις μυστηριωδών φόνων και βοηθά να εξιχνιαστούν. Αν και οι αστυνομικοί εμφανίζονται πολλές φορές απρόθυμοι να δεχτούν τη βοήθεια της Μις Μαρπλ, η φήμη και οι απαράμιλλες ικανότητές της τελικά τους κερδίζουν…

Μοιράσου το άρθρο: