Το τρίτο επεισόδιο της νέας σειράς ντοκιμαντέρ «Η παράξενη πόλη μου» (Welcome to my strange city), παραγωγής ARTE 2020, έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν σε -Α’ τηλεοπτική μετάδοση- οι τηλεθεατές της ΕΡΤ3, την Κυριακή 13 Ιουνίου 2020 και ώρα 20:30.

Οι άνθρωποι, αναπόφευκτα φαίνεται, θέλουν να ζουν σε πόλεις. Μέχρι το 2030, τα δύο τρίτα του παγκόσμιου πληθυσμού θα συγκεντρωθούν σε πόλεις και το ποσοστό αυτό θα συνεχίσει να αυξάνεται. Τα αποτελέσματα είναι ήδη ορατά, με τις πόλεις να ξεπηδούν οπουδήποτε. Μερικές είναι πολύ κρύες, άλλες εξαιρετικά ζεστές,, πολύ ψηλά, πολύ απομονωμένες ή απίστευτα πυκνοκατοικημένες. Ο πλανήτης έχει ήδη δεκάδες πόλεις που, από την δική μας οπτική γωνία, δεν φαίνεται να είναι πολύ ελκυστικά μέρη για να ζήσουμε.

Η δημοσιογράφος Alexandra Alevêque θα ζήσει σε μερικές από τις πιο ακραίες πόλεις του κόσμου, μένοντας εκεί αρκετό καιρό για να μάθει για τον τρόπο ζωής των ντόπιων.

Αυτό που φέρνει πίσω είναι μια εικόνα για την απίστευτη ικανότητα της ανθρωπότητας να προσαρμόζεται και να βρίσκει λύσεις τόσο οργάνωσης όσο και συμπεριφοράς.

Eπεισόδιο 3: Γκανβιε

Κάπου στη δυτική Αφρική, στο νότιο Μπενίν, υπάρχει μία πόλη αδάμαστων ψαράδων: το Γκανβιέ, γνωστό και ως «Βενετία της Αφρικής». Δεν έχει δρόμους ή πεζοδρόμια. Κινείσαι μόνο με πιρόγα. Τα σπίτια είναι πλωτά, στηριγμένα σε πασσάλους. Είναι αδύνατο να πατήσεις σε στεριά κι αυτό, γιατί το Γκανβιέ είναι μία πόλη 35.000 κατοίκων εξολοκλήρου χτισμένη πάνω στο νερό.

