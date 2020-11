Στη Χιλή θα μας ταξιδέψει η σειρά ντοκιμαντέρ «Δείξε μου το σπίτι σου» (Show me where you live), την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου 2020, στις 16:00, στην ΕΡΤ3.



Μια σειρά που διερευνά τους ανθρώπινους βιότοπους σε όλο τον κόσμο και μας παρουσιάζει την ποικιλομορφία τους, αποκαλύπτοντας τα χαρακτηριστικά των διάφορων πολιτισμών και τον τρόπο ζωής των ανθρώπων.

Η σειρά μας ταξιδεύει σε 5 ηπείρους μαζί με τον Philippe Simay, γνωστό ανθρωπολόγο, φιλόσοφο και παρουσιαστή της σειράς , αναζητώντας τους πιο εντυπωσιακούς χώρους διαβίωσης. Γνωρίστε τους κατοίκους ,που άνοιξαν τα σπίτια τους στην εκπομπή για να δούμε πώς αυτά έχουν διαμορφωθεί με το πέρασμα του χρόνου.

(Β΄ κύκλος)

Eπεισόδιο 8ο: «Χιλή»

Το Αρχιπέλαγος Τσιλοέ αποτελείται από 44 νησιά και είναι πατρίδα 150.000 ανθρώπων. Χάρη στα δάση των νησιών, οι κάτοικοι έχουν αναπτύξει εξαιρετικές ικανότητες επεξεργασίας του ξύλου, αλλά και μία αίσθηση αλληλοβοήθειας και αλληλεγγύης που εκφράζονται μέσα από μοναδικές παραδόσεις και λαμπρές εορταστικές τελετές.

Σειρά ντοκιμαντέρ, δέκα επεισοδίων, παραγωγής Cinétévé/ Arte 2017-2018.

(Β΄ κύκλος)

Μοιράσου το άρθρο: