Το πρώτο από τα δύο επεισόδια της νέας μίνι δραματικής σειράς μυστηρίου «Και μετά δεν έμεινε κανένας» (And Then There Were None), παραγωγής Αγγλίας 2015, έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν οι τηλεθεατές της ΕΡΤ2, το Σάββατο 30 Μαΐου 2020, στις 21:00.



Σκηνοθεσία: Κρεγκ Βιβέρος.

Σενάριο: Σάρα Φελπς, βασισμένο στο ομότιτλο μυθιστόρημα της Άγκαθα Κρίστι.

Παίζουν: Σαμ Νιλ, Έινταν Τέρνερ, Μιράντα Ρίτσαρντσον, Τσαρλς Ντανς, Τόμπι Στίβενς, Νόα Τέιλορ, Τσάρλι Ράσελ, Μέιβ Ντέρμοντι, Μπαρν Γκόρμαν, Χάρλεϊ Γκάλακερ, Ντάγκλας Μπουθ, Ρομπ Χιπς.

Το μυστήριο και η αγωνία έχουν την τιμητική τους, καθώς το κλασικό μυθιστόρημα «And Then There Were None» της μοναδικής στο είδος της Άγκαθα Κρίστι, έρχεται στην ΕΡΤ!

Στην Αγγλία του 1939, δέκα άγνωστοι μεταξύ τους άνθρωποι παρασύρονται σ’ ένα απομονωμένο νησί. Τα ένοχα μυστικά τους αποκαλύπτονται και σύντομα συνειδητοποιούν ότι τίποτα δεν έγινε στην τύχη…

Η ώρα να πληρώσουν τα εγκλήματα του παρελθόντος έχει πλέον φτάσει.

Πρωταγωνιστεί μια πλειάδα γνωστών ηθοποιών, όπως ο Σαμ Νιλ, ο Έινταν Τέρνερ, η Μιράντα Ρίτσαρντσον και ο Τσαρλς Ντανς.

Ημερομηνία μετάδοσης: Σάββατο 30 Μαΐου 2020, στις 21:00

Eπεισόδιο 1ο. Αγγλία 1939. Ο κόσμος βρίσκεται στο χείλος του πολέμου και δέκα εντελώς ξένοι μεταξύ τους άνθρωποι, ένας αδιόρθωτος πλέι μπόι, ένας προβληματικός γιατρός, ένας ετοιμοθάνατος δικαστικός, ένας άξεστος αστυνομικός, ένας αδίστακτος μισθοφόρος, μια θεοφοβούμενη γεροντοκόρη, ένας επιτηδευμένος στρατιωτικός, μια αγχωμένη γραμματέας και δύο πικρόχολοι υπηρέτες πείθονται να αφήσουν για λίγο τις προβληματικές ζωές τους και να επισκεφθούν το Νησί του Στρατιώτη, ένα απομονωμένο βραχώδες νησί κοντά στην ακτή Ντέβον.

Βρίσκονται αποκομμένοι από την ηπειρωτική χώρα με τους οικοδεσπότες τους, τον κύριο και την κυρία Όουεν, να είναι μυστηριωδώς απόντες. Όλοι οι επισκέπτες κατηγορούνται για ένα μοναδικό και φρικτό έγκλημα από μια φωνή που ακούγεται από γραμμόφωνο αμέσως μετά το δείπνο. Καθώς οι επισκέπτες συνειδητοποιούν ότι κανένας τους δεν έχει δει έστω μία φορά τους Όουεν, γίνεται φρικτά προφανής η αιτία της συνάθροισής τους στο νησί: θα τους εκτελέσουν έναν-έναν.

Πού κρύβεται όμως ο δολοφόνος; Μπορεί ο δολοφόνος να είναι κάποιος από τους επισκέπτες;

Μοιράσου το άρθρο: