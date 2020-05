Το δεύτερο και τελευταίο επεισόδιο της νέας μίνι δραματικής σειράς μυστηρίου «Και μετά δεν έμεινε κανένας» (And Then There Were None), παραγωγής Αγγλίας 2015, έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν οι τηλεθεατές της ΕΡΤ2, την Κυριακή 31 Μαΐου 2020, στις 21:05.



Σκηνοθεσία: Κρεγκ Βιβέρος.

Σενάριο: Σάρα Φελπς, βασισμένο στο ομότιτλο μυθιστόρημα της Άγκαθα Κρίστι.

Παίζουν: Σαμ Νιλ, Έινταν Τέρνερ, Μιράντα Ρίτσαρντσον, Τσαρλς Ντανς, Τόμπι Στίβενς, Νόα Τέιλορ, Τσάρλι Ράσελ, Μέιβ Ντέρμοντι, Μπαρν Γκόρμαν, Χάρλεϊ Γκάλακερ, Ντάγκλας Μπουθ, Ρομπ Χιπς.

Το μυστήριο και η αγωνία έχουν την τιμητική τους, καθώς το κλασικό μυθιστόρημα «And Then There Were None» της μοναδικής στο είδος της Άγκαθα Κρίστι, έρχεται στην ΕΡΤ!

Στην Αγγλία του 1939, δέκα άγνωστοι μεταξύ τους άνθρωποι παρασύρονται σ’ ένα απομονωμένο νησί. Τα ένοχα μυστικά τους αποκαλύπτονται και σύντομα συνειδητοποιούν ότι τίποτα δεν έγινε στην τύχη…

Η ώρα να πληρώσουν τα εγκλήματα του παρελθόντος έχει πλέον φτάσει.

Πρωταγωνιστεί μια πλειάδα γνωστών ηθοποιών, όπως ο Σαμ Νιλ, ο Έινταν Τέρνερ, η Μιράντα Ρίτσαρντσον και ο Τσαρλς Ντανς.

Ημερομηνία μετάδοσης: Κυριακή 31 Μαΐου 2020, στις 21:05

Eπεισόδιο 2ο (τελευταίο). Οι μέρες διαδέχονται η μία την άλλη στο νησί και στο απομονωμένο κτήριο. Ο αόρατος εχθρός χτυπά ξανά και ξανά και ο αριθμός των φιλοξενουμένων μειώνεται συνεχώς. Όλα έχουν να κάνουν με ένα παιδικό τραγουδάκι για δέκα στρατιωτάκια που εξαφανίζονται το ένα μετά το άλλο.

Κάθε απόπειρα των φιλοξενουμένων να αντιδράσουν ή να παραπλανήσουν τον δολοφόνο είναι καταδικασμένη να αποτύχει και η όποια εμπιστοσύνη μπορεί να υπήρχε μεταξύ τους, σιγά-σιγά καταρρέει.

Ανταλλάσσουν κατηγορίες, τα πνεύματα οξύνονται, οι συμμαχίες διαλύονται. Και καθώς οι πιθανότητες επιβίωσής τους μειώνονται συνεχώς, η αμοιβαία καχυποψία δίνει τη θέση της σε μια αίσθηση μιας μοίρας κοινής.

Δεν υπάρχει κάποιος σπουδαίος αστυνομικός για να διαλευκάνει την υπόθεση και να τους σώσει. Έχουν ο ένας τον άλλον, αλλά δεν υπάρχει εμπιστοσύνη μεταξύ τους.

Καθώς πέφτει το σκοτάδι για άλλη μία φορά, κάθε φιλοξενούμενος βρίσκεται αντιμέτωπος με τις αλήθειες από το παρελθόν του, ενώ η τιμωρία βρίσκεται προ των πυλών.

