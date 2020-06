Το 22o επεισόδιο της δραματικής σειράς «Madam Secretary – Η κυρία Υπουργός», παραγωγής ΗΠΑ 2014-2019, έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν -σε Α΄ τηλεοπτική μετάδοση- οι τηλεθεατές της ΕΡΤ2, την Τρίτη 2 Ιουνίου 2020 στις 21:00.

Γενική υπόθεση: Η Ελίζαμπεθ ΜακΚόρντ (Τία Λεόνι) είναι η νέα υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ. Οξυδερκής και αποφασιστική, ασκεί τη διπλωματία σε διεθνές επίπεδο, ενώ παράλληλα μάς βάζει στα άδυτα του Λευκού Οίκου.

Κάποιες φορές φτάνει μέχρι του σημείου να καταστρατηγήσει το πρωτόκολλο, προκειμένου να πετύχει το σκοπό της. Παλεύει -όπως κάθε γυναίκα- να διαχειριστεί κρίσεις τόσο σε επαγγελματικό όσο και σε προσωπικό επίπεδο, αφού παράλληλα διαχειρίζεται και τις δυσκολίες της οικογενειακής της ζωής.

Μία σειρά για τη σύγχρονη γυναίκα και τους πολλαπλούς ρόλους που καλείται να αναλάβει.

(There but for the Grace of God)