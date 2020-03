Στο πλαίσιο του αφιερώματος της «Κινηματογραφικής Λέσχης» στον Ρώσο σκηνοθέτη Νικίτα Μιχάλκοφ, η ΕΡΤ2 μεταδίδει τη δραματική ταινία «Μερικές μέρες από τη ζωή του Ομπλόμοφ», την Τετάρτη 25 Μαρτίου 2020, στις 23:00.

Υπόθεση: Ρωσία, 19ος αιώνας. Ένας άεργος ευγενής, ο Ομπλόμοφ, καλόκαρδος αλλά τεμπέλης, αριστοκράτης παλαιάς κοπής και ο Στoλτς, ένας δυναμικός και φιλόδοξος επιχειρηματίας, ποτισμένος με το πνεύμα του ορθολογισμού και της προόδου, είναι φίλοι από τα παιδικά τους χρόνια.

Ο Ομπλόμοφ, παραμένοντας προσκολλημένος στις αξίες ενός παλιού κόσμου που χάνεται, αρνείται πεισματικά να αποδεχτεί τη στάση ζωής του φίλου του και την απορρίπτει ως ματαιόδοξη, κυνική και επιφανειακή.

Βέβαια, βαθιά μέσα του υποφέρει, γιατί γνωρίζει ότι έχει ήδη ξεπεραστεί από τα πράγματα και πως δεν έχει θέση σ’ έναν καινούργιο νέο κόσμο, που αλλάζει ραγδαία.

Όταν ανάμεσά τους μπαίνει η όμορφη Όλγα, οι ζωές τους και η σχέση τους θα δοκιμαστούν.

Στην ταινία αυτή -την πρώτη του μεγάλη παραγωγή- και μία από τις καλύτερές του, ο Νικίτα Μιχάλκοφ κατορθώνει να συλλάβει και να αποτυπώσει στην οθόνη, με μεγάλη σαφήνεια και διαύγεια την αντιπαράθεση, τη σύγκρουση, καθώς και τις αντιφατικές όψεις του παλιού και του νέου κόσμου, μέσα από τους αντιδιαμετρικά αντίθετους κεντρικούς χαρακτήρες.

Κινηματογραφική μεταφορά του ομότιτλου μυθιστορήματος του Ιβάν Γκοντσάροφ.

Καλύτερη Ξενόγλωσση Ταινία για το 1981 από την Ένωση Κριτικών των ΗΠΑ. «Μερικές μέρες από τη ζωή του Ομπλόμοφ»

(A Few Days from the Life of I.I. Oblomov / Neskolko dney iz zhizni I.I. Oblomova)

Δράμα, παραγωγής πρώην Σοβιετικής Ένωσης 1980.

Σκηνοθεσία: Νικίτα Μιχάλκοφ.

Παίζουν: Όλεγκ Ταμπάκοφ, Γιούρι Μπογκατίροφ, Αντρέι Ποπόφ, Έλενα Σολοβέι, Αβανγκάρντ Λεοντίεφ, Αντρέι Ραζουμόφσκι, Όλεγκ Κοζλόφ.

Διάρκεια: 140΄

