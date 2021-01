Τη δραματική ταινία μυστηρίου, «Μεσάνυχτα στον κήπο του καλού και του κακού» (Midnight in the Garden of Good and Evil), θα παρακολουθήσετε στην ΕΡΤ2, την Παρασκευή 15 Ιανουαρίου, στις 23:00.

Δράμα μυστηρίου, παραγωγής ΗΠΑ 1997.

Σκηνοθεσία: Κλιντ Ίστγουντ.

Πρωταγωνιστούν: Κέβιν Σπέισι, Τζον Κιούζακ, Τζουντ Λο, Άλισον Ίστγουντ, Λαίδη Σαμπλί, Τζακ Τόμπσον, Κιμ Χάντερ, Ίρμα Χολ.

Διάρκεια: 155΄

Υπόθεση: Όταν ο Νεοϋρκέζος δημοσιογράφος Τζον Κέλσο πηγαίνει στη Σαβάνα για να καλύψει το πολυτελές αποκλειστικό χριστουγεννιάτικο πάρτι, που διοργανώνει ο Τζιμ Ουίλιαμς, βρίσκεται στο κέντρο μιας συγκλονιστικής δίκης για τη δολοφονία που διέπραξε ο Ουίλιαμς.

Ο Τζον, αποφασισμένος να γράψει ένα βιβλίο σχετικά με τη δολοφονία του νεαρού εραστή του Ουίλιαμς, γνωρίζει τους γραφικούς ντόπιους.

Ανάμεσά τους μια ιέρεια βουντού και η τρανσέξουαλ τραγουδίστρια καμπαρέ Λαίδη Σαμπλί.

Ο Κλιντ Ίστγουντ σκηνοθετεί τους Κέβιν Σπέισι, Τζον Κιούζακ και Τζουντ Λο, σε μια απρόβλεπτη, αληθινή ιστορία δολοφονίας, στην πόλη Σαβάνα της Τζόρτζια.

