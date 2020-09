«Οι δύο όψεις ενός εγκλήματος» (They do it with mirrors) είναι ο τίτλος του επεισοδίου που θα παρακολουθήσετε την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου, στις 22:00, από τον τέταρτο κύκλο της σειράς μυστηρίου αυτοτελών επεισοδίων «Μις Μαρπλ» (Agatha Christie’s Marple).

Υπόθεση: Όταν απειλείται η ζωή της Κάρι–Λουίζ, η αδελφή της, Ρουθ Βαν Ράιντοκ, ζητάει τη βοήθεια της παλιάς της φίλης, μις Μαρπλ.

Η μις Μαρπλ φτάνει στο σπίτι της οικογένειας όπου, εκτός από διάφορους συγγενείς που φιλοξενούνται, λειτουργεί εκεί και αναμορφωτήριο για νέους άντρες. Κατά τη διάρκεια μουσικής παράστασης, ένας από τους τρόφιμους του αναμορφωτηρίου κάνει μεγάλη φασαρία, κρατώντας όπλο, όμως αφού τον εξουδετερώνουν, ανακαλύπτουν ότι ο ανιψιός της Κάρι Λουίζ, ο Κρίστιαν Γκαλμπράντσεν, έχει δολοφονηθεί μέσα στο γραφείο.

Στο σημείωμα που έγραφε πριν τον μαχαιρώσουν, προσπαθεί να προειδοποιήσει την Κάρι Λουίζ ότι κάποιος θέλει να τη δηλητηριάσει. Η μις Μαρπλ ανακαλύπτει σιγά σιγά κρυμμένα σκοτεινά συναισθήματα και σχέδια: η όμορφη, υιοθετημένη κόρη της Κάρι Λουίζ, η Τζίνα, προκαλεί φθόνο στη νεότερη, άσχημη αδελφή της Μίλντρεντ, ενώ ο άντρας της την παρατηρεί με πίκρα να φλερτάρει με τον ετεροθαλή αδελφό της, και σοβαρές υποψίες στρέφονται εναντίον πολλών άλλων..

Η Μαρπλ αρχίζει να συνειδητοποιεί ότι ο μόνος τρόπος να ανακαλύψει τη ρίζα του κακού είναι να ξεδιαλύνει το ταχυδακτυλουργικό κόλπο που παίχτηκε τη νύχτα του φόνου, με σκοπό να αποκαλύψει ποιο ήταν το πραγματικό έγκλημα και γιατί έγινε.

Αυτοτελές επεισόδιο μυστηρίου, παραγωγής Αγγλίας-ΗΠΑ 2010

Σκηνοθεσία: Άντι Γουίλσον

Σενάριο: Πολ Ράτμαν (βασισμένο στο ομότιτλο βιβλίο της Άγκαθα Κρίστι)

Στον ρόλο της Μις Μαρπλ η Τζούλια Μακένζι.

Παίζουν επίσης: Έλιοτ Κάουαν, Έμα Γκρίφιθς Μάλεν, Τζόαν Κόλινς, Πενέλοπε Γουίλτον

Βασισμένη στην ομότιτλη σειρά αστυνομικών μυθιστορημάτων και διηγημάτων της Άγκαθα Κρίστι, η σειρά παρουσιάζει τις περιπέτειες της Τζέιν Μαρπλ, μιας ηλικιωμένης γεροντοκόρης που ζει στο ήσυχο χωριουδάκι Σεντ Μέρι Μιντ. Στις πολλές της επισκέψεις σε φίλους και συγγενείς σε άλλα χωριά, η Μις Μαρπλ συχνά πέφτει πάνω σε περιπτώσεις μυστηριωδών φόνων και βοηθά να εξιχνιαστούν. Αν και οι αστυνομικοί εμφανίζονται πολλές φορές απρόθυμοι να δεχτούν τη βοήθεια της Μις Μαρπλ, η φήμη και οι απαράμιλλες ικανότητές της, τελικά, τους κερδίζουν…

