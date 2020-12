Το πρώτο επεισόδιο του δραματοποιημένου ντοκιμαντέρ, «Ο διωγμός των Ουγενότων» (Outcast – The persecution of the Huguenots), θα παρακολουθήσετε σε πρώτη τηλεοπτική μετάδοση στην ΕΡΤ3, την Τετάρτη 2 Δεκεμβρίου 2020, στις 22:00

Όλα άρχισαν πριν από 500 χρόνια, όταν οι ιδέες του Λούθηρου και ιδιαίτερα του Καλβίνου οδήγησαν στη δημιουργία μίας νέας προτεσταντικής, μεταρρυθμιστικής θρησκείας στη Γαλλία. Αυτή είναι η αρχή μίας μακρόχρονης ιστορίας με διαμάχες, αιματοχυσία και διωγμούς. Και αυτό που συμβαίνει στη Γαλλία έχει σημαντικές επιπτώσεις που εκτείνονται πολύ πέρα από τα σύνορα.

Οι διωγμοί στη Γαλλία οδηγούν στην έξοδο πολλών εκατοντάδων χιλιάδων Ουγενότων. Μια νύχτα του Αυγούστου 1572 ο ποταμός Σηκουάνας στο Παρίσι βάφτηκε κόκκινος από το αίμα 3.000 Προτεσταντών που ονομάζονται Ουγενότοι. Σφαγιάζονται με εντολή της μητέρας του βασιλιά Αικατερίνης των Μεδίκων, μία καθολική που θέλει να καταστρέψει τη νέα προτεσταντική θρησκεία ολοσχερώς.

Είναι η Νύχτα του Αγίου Βαρθολομαίου. Τις επόμενες ημέρες δολοφονούνται άλλοι 15.000 Ουγενότοι σε όλη τη Γαλλία. Είναι το μεγαλύτερο έγκλημα σε μία μακρά σειρά οκτώ θρησκευτικών εμφυλίων πολέμων που έζησε ο γαλλικός λαός τον 16ο και 17ο αιώνα.

Δραματοποιημένο ντοκιμαντέρ, 2 ωριαίων επεισοδίων, παραγωγής GebruederBeetz Filmproduktion 2019.

Τετάρτη 2 Δεκεμβρίου 2020, στις 22:00

Επεισόδιο 1ο: «Στο άγνωστο» (Into the unknown)

Πέμπτη 3 Δεκεμβρίου 2020, στις 22:00

Επεισόδιο 2ο: «Σε ξένη γη» (Arrival in a foreign land)

