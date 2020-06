Την κωμωδία «Ο γιατρός έχει τρεχάματα» (Lasciati andare / Let yourself go), παραγωγής Ιταλίας 2017, μεταδίδει η ΕΡΤ2, την Πέμπτη 11 Ιουνίου 2020 στις 22:00.

Σκηνοθεσία: Φραντσέσκο Αμάτο.

Σενάριο: Φραντσέσκο Αμάτο, Φραντσέσκο Μπρούνι, Ντάβιντε Λαντιέρι.

Διεύθυνση φωτογραφίας: Βλάνταν Ράντοβιτς.

Μοντάζ: Λουίτζι Μεαρέλι.

Μουσική: Αντρέα Φάρι.

Πρωταγωνιστούν: Τόνι Σερβίλο, Κάρλα Σινιόρις, Βερόνικα Ετσέγκι, Λούκα Μαρινέλι, Βαλεντίνα Καρνελούτι, Πιέτρο Σερμόντι, Βιντσέντζο Νεμολάτο, Πάολο Γκρατσιόζι.

Διάρκεια: 99΄

Υπόθεση: Ο Ελία (Τόνι Σερβίλο), ένας Ιταλοεβραίος ψυχίατρος, είναι χωρισμένος εδώ και λίγο καιρό από τη σύζυγό του Τζιοβάνα (Κάρλα Σινιόρις). (Όχι νομικά, γιατί τα διαζύγια κοστίζουν). Μένει μόνος σ’ ένα διαμέρισμα που χρησιμοποιεί και ως ιατρείο για τις συνεδρίες με τους ασθενείς του (για την ακρίβεια μισό διαμέρισμα, αφού έχει χωρίσει απλώς το σπίτι που έμενε με τη γυναίκα του στα δύο, καθώς και οι μετακομίσεις κοστίζουν).

Ένα βράδυ, η καρδιά του Ελία τού στέλνει προειδοποιητικό μήνυμα και ο γιατρός συνιστά γυμναστική. Ο Ελία, παρότι σιχαίνεται την άσκηση, αποφασίζει να μπει σε πρόγραμμα. Τότε είναι που μπαίνει στη ζωή του η Κλαούντια (Βερόνικα Ετσέγκι), μια personal-trainer με κέφι, παρορμητισμό και γοητευτική ελαφρότητα, που θα βαλθεί να του κάνει σωστά γυμνάσια.

Εκείνος βάζει το «νους υγιής» κι εκείνη το «εν σώματι υγιεί» και μαζί αρχίζουν να τρέχουν στις περιπέτειες της ζωής και των σχέσεων. Ένα τρέξιμο που θα τους ενώσει με μία απρόσμενη μα τόσο τρυφερή φιλία.

Ο Φραντσέσκο Αμάτο κέρδισε τις εντυπώσεις όταν το 2012, με τη δεύτερη μεγάλου μήκους ταινία του, «Cosimo and Nicole», κέρδισε το Βραβείο Καλύτερης Ταινίας στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Ρώμης.

Η νέα του ταινία, μια επιτυχημένη κωμωδία καταστάσεων, δεν θα μπορούσε να βρει καλύτερη τύχη από το να έχει πρωταγωνιστή τον πιο αγαπητό, σύγχρονο Ιταλό ηθοποιό Τόνι Σερβίλο.

