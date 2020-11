Τη δραματική ταινία παραγωγής Αυστραλίας 2016, «Ο θάνατος και η ζωή του Όττο Μπλουμ» (The death and life of Otto Bloom), θα παρακολουθήσετε σε πρώτη τηλεοπτική μετάδοση στην ΕΡΤ3, την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου 2020, στις 22:00.

Το χρονικό της ζωής και του μεγάλου έρωτα του Otto Bloom, ενός ασυνήθιστου ανθρώπου που βιώνει το χρόνο αντίστροφα – προχωρώντας προς τα πίσω μέσα στα χρόνια, θυμάται μόνο το μέλλον.

Σκηνοθεσία: Cris Jones

Πρωταγωνιστούν : Xavier Samuel, Rachel Ward, Matilda Brown

Η Ταινία θα είναι διαθέσιμη για 14 μέρες στην ψηφιακή πλατφόρμα ERTFLIX.

