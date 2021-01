Ο Νίκος Πορτοκάλογλου και η Ρένα Μόρφη στο «Μουσικό κουτί» της ΕΡΤ1, την Τετάρτη 6 Ιανουαρίου 2021 στις 22:00, μοιράζονται ιστορίες και τραγούδια με τον Βασίλη Καζούλη, τον Στάθη Δρογώση και την Μιρέλα Πάχου.

«Κάτι να γυαλίζει θέλεις πάντα κι ας θυμίζει ό, τι πιο θαμπό μαζί και σκοτεινό…» τραγουδά «ο ρομαντικός τροβαδούρος μιας άλλης εποχής», όπως τον αποκαλεί ο Νίκος Πορτοκάλογλου, Βασίλης Καζούλης και θυμάται την πρώτη φορά που τραγούδησε μπροστά σε κόσμο:

«Ήταν σε ένα πανηγύρι στο Ασκληπιείο της Ρόδου που είπα τη «Μισιρλού » και τότε ο πατέρας του παπά του χωριού, μού είπε «Βασιλάκη παιδί μου να ξέρεις ότι μια μέρα εσύ θα φτάσεις ψηλά». Μιλάει για την συναυλία που τον έκανε να κλάψει: «Ήταν το 2003 η συναυλία του Paul McCartney, έκλαιγα που έβλεπα τον θείο μου τον Paul. Ήταν δάκρυα χαράς και όχι στεναχώριας … Έπαιζε τρεις ώρες ασταμάτητα μέσα στη βροχή και δεν έφυγε κανένας» και απαντά στην ερώτηση ποια ήταν η Φανή: «Το μόνο σίγουρο ήταν ότι δεν τη λέγανε Φανή …Φυσικά και γράφτηκε για κάποιο κορίτσι που είχα στο μυαλό μου!»

«Η γιαγιά μου η Ευσταθία, που πήρα το όνομά της, είναι η ηρωίδα μου» αποκαλύπτει ο Στάθης Δρογώσης «είναι μία γυναίκα που είχε μονογονεϊκή οικογένεια το 1950. Έγραφε ποιήματα και κάθε φορά στις οικογενειακές γιορτές παίζαμε ντουέτο, εγώ έκανα τον Αττίκ και η γιαγιά μου τραγούδαγε… Και μάλιστα άφηνε έναν υπαινιγμό ότι είχε ζήσει όλα όσα τραγουδούσαμε …Είχε τρομερή φαντασία! Αυτή χρηματοδότησε και τις σπουδές μου στο ωδείο». Ο σπουδαίος τραγουδοποιός θυμάται για το πώς ξαναμπήκε στο «τρένο» της μουσικής όταν διαλύθηκαν τα «Φώτα που σβήνουν»: «Το «Βιαστικό πουλί της νότου» πάντα θα το αγαπάω. Όταν είχε διαλυθεί το συγκρότημά μου και υπήρχε κατάθλιψη και απομόνωση είχα πιάσει δουλειά σαν κούριερ …Τότε με παίρνει τηλέφωνο ο παραγωγός μου ο Μανώλης Φάμελλος και μου λέει ότι ο Κότσιρας δέχτηκε να κάνετε ντουέτο. Τρέχω στο αφεντικό και του λέω «Φεύγω»… Ξέχασα και την ταυτότητά μου από τη βιασύνη μου…»

Η ταλαντούχα τραγουδοποιός Μιρέλα Πάχου μιλάει για το τραγούδι «ΜΙΡΕΛΑ» που την έκανε γνωστή, για τα πρώτα της βήματα στη μουσική δίπλα στον Βασίλη Καζούλη αλλά και για το πώς συνδύασε τραγούδι και διάβασμα για το διδακτορικό της Νομικής!

Στο ανατρεπτικό Juke Box «παντρεύονται» αγαπημένα ξένα και ελληνικά κομμάτια σε διασκευές… Μουσικού Κουτιού! » California dreamin» , «Φεύγει η ζωή», «Μες του Αιγαίου», «Αεροπλάνα», «Θα ξανάρθεις», » Ρίτα Ριτάκι» , » Stand by me» , » Σβήσε τη φλόγα» , «Θα ζήσω ελεύθερο πουλί» , » With a little help from my friends»… και η μουσική δεν σταματά ποτέ!

Παρουσίαση: Νίκος Πορτοκάλογλου, Ρένα Μόρφη

Σκηνοθεσία: Περικλής Βούρθης

Executive producer: Μαριλένα Χαραλαμποπούλου

Διεύθυνση φωτογραφίας: Βασίλης Μουρίκης

Σκηνογράφος: Ράνια Γερόγιαννη

Διευθυντής περιεχομένου και ανάπτυξης: Γιώτα Σπανού

Project manager: Ελένη Μερκάτη

Αρχισυνταξία: Θεοδώρα Κωνσταντοπούλου

Μουσική διεύθυνση: Γιάννης Δίσκος

Δημοσιογραφική επιμέλεια: Άγγελος Αθανασόπουλος

Καλλιτεχνικός σύμβουλος: Νίκος Μακράκης

Διεύθυνση παραγωγής: Φαίδρα Μανουσακίδου

Παραγωγός: Στέλιος Κοτιώνης

Εκτέλεση παραγωγής: Foss Productions

