Το πρώτο επεισόδιο της σειράς ντοκιμαντέρ «Οι γυναίκες κάνουν ταινίες» (Women make film), παραγωγής Αγγλίας 2019, θα παρακολουθήσετε σε πρώτη τηλεοπτική μετάδοση στην ΕΡΤ2, την Τρίτη 10 Νοεμβρίου 2020, στις 19:00.

Σειρά ντοκιμαντέρ 14 επεισοδίων, παραγωγής Αγγλίας 2019.

Η κληρονομιά και ο ρόλος των γυναικών στην εξέλιξη της Τέχνης του Κινηματογράφου είναι το θέμα της νέας σειράς ντοκιμαντέρ του σκηνοθέτη και ιστορικού του κινηματογράφου Μαρκ Κάζινς, την οποία κινηματογραφούσε επί τέσσερα χρόνια.

Με αφηγήτριες, μεταξύ άλλων, τις ηθοποιούς Τζέιν Φόντα, Τίλντα Σουίντον και Θάντι Νιούτον, αυτή η σειρά ντοκιμαντέρ, που ακολουθεί τα βήματα της προηγούμενης δουλειάς του Κάζινς «H οδύσσεια του κινηματογράφου» (The Story of Film: An Odyssey), διανύει δεκατρείς δεκαετίες μέσα από αποσπάσματα ταινιών που δημιούργησαν 183 γυναίκες σκηνοθέτιδες από έξι ηπείρους.

Χρησιμοποιώντας το υλικό με τη μορφή βιβλίου Ιστορίας χωρισμένου σε 40 κεφάλαια, είναι ένα ταξίδι στο έργο των γυναικών στη μεγάλη οθόνη που καλύπτει πολλές και διαφορετικές πτυχές, από το είδος και τη θεματολογία των ταινιών μέχρι τις επιδόσεις σε συγκεκριμένους τομείς της κινηματογραφικής τέχνης.

Μια διαδρομή από την πρώιμη σιωπηλή δουλειά της Γαλλίδας ιδιοκτήτριας στούντιο Άλις Γκι Μπλας έως την Κίρα Μουράτοβα στη Ρωσία, τις Ντόροθι Άρζνερ και Κάθριν Μπίγκελοου στις ΗΠΑ και τη Γουάνγκ Πινγκ στην Κίνα υπό τον Μάο.

Σκηνοθεσία: Μαρκ Κάζινς

Παραγωγή: Τίλντα Σουίντον

Δείτε σήμερα το 1ο επεισόδιο.

