Το επεισόδιο με τίτλο «Οι μεγάλοι τέσσερις» (The big four) θα παρακολουθήσετε στην ΕΡΤ1, την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου 2020, στις 22:00, από την αστυνομική σειρά μυστηρίου «Οι περιπέτειες του Ηρακλή Πουαρό» (Agatha Christie’s Poirot).

Η βραβευμένη αυτή σειρά είναι βασισμένη στα αστυνομικά μυθιστορήματα και διηγήματα της Άγκαθα Κρίστι με τον αγαπημένο, αινιγματικό, εκκεντρικό και εξαιρετικά ευφυή διάσημο ντετέκτιβ Ηρακλή Πουαρό, έναν από τους πιο διάσημους ντετέκτιβ σε όλη τη μυθιστοριογραφία και -όπως πολλοί πιστεύουν- η μεγαλύτερη δημιουργία της συγγραφέως.

Ο Βέλγος ντετέκτιβ πρωτοεμφανίστηκε το 1916, πρωταγωνίστησε σε 33 μυθιστορήματα και 65 διηγήματα και είναι ο μόνος φανταστικός χαρακτήρας που τιμήθηκε με πρωτοσέλιδη νεκρολογία στην εφημερίδα «The New York Times».

Ο Ηρακλής Πουαρό είναι διάσημος Βέλγος συνταξιούχος αστυνομικός, ο οποίος εγκαταστάθηκε μετά τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο στο Λονδίνο και εμπλέκεται σε υποθέσεις δολοφονίας και μυστηρίου. Συνήθως συνοδεύεται από τον κομψό και αξιόπιστο φίλο του τον Κάπτεν Χέιστινγκς και συνεργάζεται με τον φιλικό του αντίπαλο, τον ντετέκτιβ Αρχιεπιθεωρητή της Σκότλαντ Γιαρντ, Τζέιμς Τζαπ. Στον Πουαρό, αρέσει η τάξη και η συμμετρία παντού, απεχθάνεται τη σκόνη, τα βρόμικα σπίτια και προτιμά τους εσωτερικούς χώρους και ιδιαίτερα την κεντρική θέρμανση το χειμώνα. Εκτιμά επίσης τη μέθοδο και το μεγαλύτερο εργαλείο γι’ αυτόν είναι να χρησιμοποιεί τα «μικρά γκρι κύτταρα» του εγκεφάλου, ιδιαίτερα για την επίλυση εγκλήματος.

Η σειρά έχει βραβευτεί με το BAFTA TV Awards, καθώς και δύο φορές με το On Line Film and Television Association.

«Οι μεγάλοι τέσσερις» (The big four)

Ένας διάσημος Ρώσος πεθαίνει κατά τη διάρκεια ενός διεθνούς αγώνα σκάκι. Η υπόθεση σχετίζεται με μια πολιτική ίντριγκα που αφορά το αποκαλούμενο Κόμμα Ειρήνης και τους ηγέτες του, μαντάμ Ολιβιέ και Άμπι Ρέιλαντ. Ο Πουαρό ερευνά τη σκοτεινή υπόθεση μαζί με τους παλιούς του φίλους, Κάπτεν Χέιστινγκς, Αρχιεπιθεωρητή Τζαπ και Μις Λέμον, αλλά και με τη βοήθεια ενός ρεπόρτερ και μια άσημης ηθοποιού. Το κουαρτέτο σύντομα θα πρέπει να αντιμετωπίσει μια επικίνδυνη μάχη με τη μυστική ομάδα Big Four (Μεγάλοι Τέσσερις), η οποία χειραγωγεί έναν μεγάλο αριθμό διεθνών διασημοτήτων, εξυπηρετώντας τους δικούς της σκοπούς. για τους προσωπικούς τους σκοπούς. Με ποιο τρόπο θα κατορθώσει ο Πουαρό να φτάσει στην άκρη του γρίφου;

Σ’ αυτό το επεισόδιο, πρωταγωνιστούν οι Ντέιβιντ Σάτσετ (στον ρόλο του Ηρακλή Πουαρό), ο Φίλιπ Τζάκσον στον ρόλο του Αρχιεπιθεωρητή Τζαπ, ο Χιουζ Φρέιζερ ως Κάπτεν Χέιστινγκς.

Παίζουν επίσης: Πολίν Μοράν, Φίλιπ Τζάκσον, Ντέιβιντ Γέλαντ, Τομ Μπρουκs

