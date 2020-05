Το μιούζικαλ κινούμενων σχεδίων «Όλα τα καλά σκυλιά πάνε στον Παράδεισο 2» (All Dogs Go to Heaven 2), παραγωγής ΗΠΑ 1997, έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν οι τηλεθεατές της ΕΡΤ1, την Κυριακή 31 Μαΐου 2020, στις 21:30.

Σκηνοθεσία: Λάρι Λέκερ, Πολ Σαμπέλα.

Διάρκεια: 84′

Υπόθεση: Ο Παράδεισος είναι για όλους ο υπέρτατος προορισμός, όχι όμως και για τον Τσάρλι. Ο πάλαι ποτέ αλητήριος σκύλος βαριέται αφόρητα. Ούτε η άφιξη του καλύτερού του φίλου, Ίτσι, δεν διορθώνει την κατάσταση.

Τα πράγματα αλλάζουν όταν η σάλπιγγα του Αρχάγγελου Γαβριήλ πέφτει από τον ουρανό και καταλήγει στη Γη και συγκεκριμένα στο Σαν Φρανσίσκο.

Ο Τσάρλι και ο Ίτσι κατεβαίνουν από τον Παράδεισο στα παλιά τους λημέρια για να βρουν τη σάλπιγγα και να την επιστρέψουν εκεί όπου ανήκει. Σύντομα διαπιστώνουν πως είναι αόρατοι στον κόσμο των ζωντανών αλλά ακόμα κι έτσι μπλέκουν σε μια σειρά από απίστευτες περιπέτειες μέχρι το παραδεισένιο και διαφορετικό για τον καθένα τέλος.

