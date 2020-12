Το ωριαίο ντοκιμαντέρ, «Συνταγές για έναν καλύτερο κόσμο» (Food for change-Changing your diet for a better future), θα παρακολουθήσετε, σε πρώτη τηλεοπτική μετάδοση, στην ΕΡΤ3, την Τετάρτη 30 Δεκεμβρίου 2020, στις 21:10.

Το πιάτο μας είναι το πιο δυνατό «όπλο» για να παλέψουμε ενάντια στην κλιματική αύξηση της θερμοκρασίας και να διατηρήσουμε έναν υποφερτό κόσμο. Σήμερα, το διατροφικό μας σύστημα είναι ο κύριος υπεύθυνος για τις απειλές που βαραίνουν τον πλανήτη. Ωστόσο, υπάρχουν εύκαιρες λύσεις. Στις τέσσερις γωνιές του κόσμου, ο δημοσιογράφος ερευνητής Μπενουά Μπρινζέρ συναντά γυναίκες και άντρες που επινοούν ένα νέο διατροφικό μοντέλο, που σέβεται τον άνθρωπο και τη φύση. Αυτό το ντοκιμαντέρ δίνει ελπίδα και δείχνει πώς ο καθένας από εμάς μπορεί να συνεισφέρει στην αλλαγή και αποκαλύπτει συνταγές για μια οικονομικά βιώσιμη διατροφική μετάβαση.

Ντοκιμαντέρ, συμπαραγωγής Premières Lignes/ France TELEVISIONS, 2020

Σκηνοθεσία: Benoît Bringer

Το επεισόδιο θα είναι διαθέσιμο για 14 μέρες στην ψηφιακή πλατφόρμα ERTFLIX.

