Τη ρομαντική δραματική κομεντί «Τα πλεονεκτήματα τού να είσαι στο περιθώριο» (The Perks of Being a Wallflower), παραγωγής ΗΠΑ 2012, έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν οι τηλεθεατές της ΕΡΤ2, την Τετάρτη 1η Ιανουαρίου 2020, στις 23:30.

Σκηνοθεσία-σενάριο: Στίβεν Τσμπόσκι.

Διεύθυνση φωτογραφίας: Άντριου Νταν.

Μουσική: Μάικλ Μπρουκ.

Παίζουν: Λόγκαν Λέρμαν, Έμα Γουάτσον, Έζρα Μίλερ, Πολ Ραντ, Μέι Γουίτμαν, Μέλανι Λίνσκι, Νίνα Ντόμπρεβ, Ντίλαν ΜακΝτέρμοτ, Κέιτ Γουόλς, Τζόνι Σίμονς, Τζόαν Κιούζακ.

Υπόθεση: Η ταινία πραγματεύεται την ιστορία ενός νεαρού αγοριού, του ευφυούς και εσωστρεφούς Τσάρλι, ο οποίος παρακολουθεί τα πάντα από το περιθώριο. Ώσπου μια μέρα, δύο χαρισματικοί τελειόφοιτοι, η όμορφη και ανεξάρτητη Σαμ και ο πνευματώδης και γεμάτος αυτοπεποίθηση ετεροθαλής αδερφός της Πάτρικ, θα τον εντάξουν στην παρέα τους. Θα τον ενθαρρύνουν να «βγει από το καβούκι του» και θα τον εισάγουν στη μουσική, στον κινηματογράφο, στο «The Rocky Horror Picture Show» και, τελικά, στον έρωτα.

Ο συγγραφέας Στίβεν Τσμπόσκι γράφει και σκηνοθετεί την κινηματογραφική διασκευή του δικού του μυθιστορήματος -το οποίο έχει πουλήσει περισσότερα από 1 εκατομμύριο αντίτυπα στις ΗΠΑ- και συνεργάζεται με τους παραγωγούς του «Juno».

Η Έμα Γουάτσον δοκιμάζεται στον πρώτο της πρωταγωνιστικό ρόλο μετά την Ερμιόνη από τη σειρά ταινιών «Χάρι Πότερ», ενώ συμπρωταγωνιστούν οι Λόγκαν Λέρμαν («Percy Jackson & the Olympians: The Lightning Thief») και Πολ Ραντ («I Love You, Man»).

