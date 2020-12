To ωριαίο ντοκιμαντέρ, παραγωγής Μ.Βρετανίας 2018, «Τα ρομπότ απειλούν τη δουλειά μου;» (Will a robot steal my job?), θα παρακολουθήσετε σε Α΄ τηλεοπτική μετάδοση στην ΕΡΤ3, την Παρασκευή 11 Δεκεμβρίου 2020, στις 21:10.

Η τεχνητή νοημοσύνη αναπτύσσεται με ταχύτητα, αλλά τι σημαίνει αυτό για την αγορά εργασίας; Η Anne-Marie Tomchak, επιστημονική δημοσιογράφος, ερευνά πώς τα ρομπότ θα μπορούσαν στην πορεία να αντικαταστήσουν τις δεξιότητες ενός μεγάλου μέρους του παγκόσμιου πληθυσμού και θέτει την ερώτηση – είναι ασφαλείς κάποιες από τις δουλειές μας;

Σε μια σειρά αποκλειστικών συνεντεύξεων, η Anne-Marie θα μιλήσει με γκουρού της τεχνολογίας, επιστήμονες που μελετούν το μέλλον και με μερικούς από τους πιο προηγμένους ρομποτιστές στον κόσμο για να μάθει πώς η αυξανόμενη αυτοματοποίηση διαμορφώνει ήδη αόρατα όλη μας τη ζωή. Πιστεύουμε ότι τα ρομπότ είναι κυρίως στα εργοστάσια, αλλά η πραγματικότητα είναι ότι οι δικηγόροι, οι λογιστές και ακόμη και οι καλλιτέχνες, αντιμετωπίζουν ένα μέλλον στο οποίο οι πόροι τους απειλούνται από τεχνητή νοημοσύνη.

Από αυτοκινούμενα αυτοκίνητα Tesla, έως ρομπότ – δημοσιογράφους που γράφουν ειδήσεις με αλγόριθμο, τεχνητά ευφυείς κωμικούς, έως υπερσύγχρονα ρομπότ σεξ, αντιμετωπίζουμε ένα μέλλον όπου τεράστιες ομάδες του πληθυσμού θα παραδώσουν πράγματι τη δουλειά τους σε μηχανές. Αλλά η Anne-Marie ρωτάει: υπάρχει η ευκαιρία να προσαρμοστούμε σε ένα ριζικά μεταβαλλόμενο μέλλον, να υιοθετήσουμε την τεχνολογία και να αξιοποιήσουμε την άνοδο των ρομπότ για το δικό μας καλό;

Το επεισόδιο θα είναι διαθέσιμο για 14 μέρες στην ψηφιακή πλατφόρμα ERTFLIX.

