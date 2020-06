Την οικογενειακή περιπέτεια φαντασίας, συνδυασμός ζωντανής δράσης και κινούμενων σχεδίων «Ο Άρθουρ και η εκδίκηση του Μαλτάζαρ» (Arthur and the Revenge of Maltazard / Arthur Et La Vengeance De Maltazard), παραγωγής Γαλλίας 2009, έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν οι τηλεθεατές της ΕΡΤ2, την Κυριακή 7 Ιουνίου 2020, στις 18:30.

Σκηνοθεσία: Λικ Μπεσόν.

Σενάριο: Λικ Μπεσόν, Πατρίς Γκαρσία.

Μουσική: Ερίκ Σερά.

Παίζουν: Φρέντι Χάιμορ, Μία Φάροου, Ρον Κρόφορντ, Ρόμπερτ Στάντον, Λόγκαν Μίλερ.

Διάρκεια: 93΄

Υπόθεση: O Άρθουρ είναι ενθουσιασμένος, γιατί το φεγγάρι κλείνει το δέκατο κύκλο του και μπορεί επιτέλους να επιστρέψει στη γη των Μινιμόι για να συναντήσει και πάλι τη Σελίνια. Οι Μινιμόι έχουν προετοιμάσει μια τεράστια γιορτή προς τιμήν του και η μικρή πριγκίπισσα φοράει το καλό της φόρεμα από ροδοπέταλα. Εντελώς ξαφνικά όμως, ο πατέρας του Άρθουρ αποφασίζει να διακόψει τις διακοπές τους στο σπίτι της γιαγιάς. Ενώ είναι έτοιμοι να αναχωρήσουν, μια αράχνη παραδίδει στον Άρθουρ έναν κόκκο ρυζιού με τη λέξη SOS χαραγμένη πάνω του. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία: η Σελίνια κινδυνεύει και ο Άρθουρ θα ξεπεράσει κάθε εμπόδιο για να βρεθεί κοντά της. Όταν όμως φτάνει τελικά στο χωριό των Μινιμόι, ανακαλύπτει πως κανείς δεν τον κάλεσε ποτέ σε βοήθεια. Ποιος άραγε θέλησε να παγιδέψει το νεαρό ήρωα;

Η δεύτερη, κατά σειρά, ταινία του Λικ Μπεσόν με θέμα τις περιπέτειες του δεκάχρονου Άρθουρ στη χώρα των Μινιμόι.