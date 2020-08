Την οικογενειακή περιπέτεια φαντασίας, «Ο Άρθουρ και οι Μινιμόι» (Arthur and the Minimoys/Arthur et les Minimoys), σε σκηνοθεσία Λικ Μπεσόν, που συνδυάζει τη ζωντανή δράση και τα κινούμενα σχέδια, θα απολαύσουν οι μικροί τηλεθεατές, το Σάββατο 22 Αυγούστου, στις 18:30, στην ΕΡΤ2.

Ο δεκάχρονος Άρθουρ λατρεύει τις ιστορίες που του διηγείται η γιαγιά του κάθε βράδυ πριν πάει για ύπνο. Τα όνειρά του είναι γεμάτα από παράξενα σύμβολα που ξεπηδούν από το μαγικό βιβλίο του εφευρέτη παππού του, ο οποίος εξαφανίστηκε πριν από τέσσερα χρόνια, αφού όμως πρώτα έθαψε έναν θησαυρό στον κήπο, στη γη των Μινιμόι, ενός μικροσκοπικού λαού που ζει σε πλήρη αρμονία με τη φύση. Ο Άρθουρ θα μπει στον κόσμο τους, θα γίνει και ο ίδιος Μινιμόι και με τη βοήθεια της πριγκίπισσας Σελένια θα ψάξει να βρει τον θησαυρό για να σώσουν το σπίτι της γιαγιάς που εποφθαλμιά ένας επιτήδειος κτηματομεσίτης.

Ένα μαγικό παραμύθι, η πιο εντυπωσιακή ταινία τρισδιάστατων κινούμενων σχεδίων, που γυρίστηκε ποτέ στην Ευρώπη και μάλιστα από σκηνοθέτη ταινιών ζωντανής δράσης, τον χαρισματικό σκηνοθέτη-σεναριογράφο-παραγωγό, Λικ Μπεσόν.

Στον ρόλο της γιαγιάς εμφανίζεται η Μία Φάροου με τη φωνή της Νένας Μεντή, ενώ, επίσης, ακούγονται οι Βαγγέλης Ευαγγέλου, Τάμτα και Γιάννης Βούρος.

«Ο Άρθουρ και οι Μινιμόι» (Arthur and the Minimoys/Arthur et les Minimoys)

Μεταγλωττισμένη οικογενειακή περιπέτεια φαντασίας, συνδυασμός ζωντανής δράσης και κινούμενων σχεδίων, παραγωγής Γαλλίας

Σκηνοθεσία: Λικ Μπεσόν

Σενάριο: Λικ Μπεσόν, Σελίν Γκαρσία

Μουσική: Ερίκ Σερά

Παίζουν: Φρέντι Χάιμορ, Μία Φάροου, Ρον Κρόφορντ

Διάρκεια: 92΄

