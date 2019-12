Το εκπληκτικό δράμα «Το χριστουγεννιάτικο θαύμα της Νέας Υόρκης» (Katie Fforde -Christmas Miracle in New York /Katie Fforde – Das Weihnachtswunder von New York), παραγωγής Γερμανίας 2015, μεταδίδει σε -Α΄ τηλεοπτική μετάδοση- η ΕΡΤ2, την Πέμπτη 26 Δεκεμβρίου 2019, στις 21:30.

Σκηνοθεσία: Φέλιξ Χέρτζογκενρατ.

Σενάριο: Γιοργκ Τένζινγκ.

Παίζουν: Ούρσουλα Κάρβεν, Μάρεκ Έρχαρντ, Νικ Γιούλιους Σουκ, Ελένα Ούχλιγκ, Κρίστιαν Έρντμαν, Ντάβιντ Κ. Μπούνερς, Ρολφ Μπέκερ, Ντίτριχ Χολίντερμποϊμερ, Άαρον Καρλ.

Υπόθεση: Η Νέα Υόρκη λάμπει από τη μαγεία των Χριστουγέννων, αλλά η δυναμική δικηγόρος Αλίσια Τσαρλς δεν επηρεάζεται απ’ αυτό. Θέλει να ξεφύγει απ’ όλα αυτά και να πάει διακοπές για σκι με τον σύντροφό της, τον Τζον.

Όμως, λίγο πριν αναχωρήσουν, παρεμβαίνει η δουλειά της ως διαχειρίστριας της περιουσίας του πλούσιου κληρονόμου Λάινους. Συγκεκριμένα, συλλαμβάνεται ο θετός πατέρας του δεκάχρονου Λάινους, ο μουσικός Βιλ Χίλινγκερ, για διάρρηξη στο σπίτι της τραγουδίστριας Πέγκι Μπλουμ.

Η Αλίσια κάνει τα πάντα, ώστε ο Βιλ να μη χάσει την επιμέλεια του αγοριού και πρέπει να βρει τι πραγματικά συνδέει τον μουσικό με τη διάσημη τραγουδίστρια. Αλλά και ο Λάινους δεν είναι εντελώς αθώος για όλο αυτό το χάος.

Η σχέση της Αλίσια και του Τζον κινδυνεύει. Θα δεχτεί ο σύντροφός της ότι η Αλίσια επέλεξε να έχει πάντα στη ζωή της τον Βιλ και τον Λάινους;

