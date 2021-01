Το ντοκιμαντέρ «Το διαδίκτυο όλων των πραγμάτων» (The internet of everything), θα παρακολουθήσετε σε πρώτη τηλεοπτική μετάδοση στην ΕΡΤ3, την Πέμπτη 7 Ιανουαρίου 2021, στις 21:10.

Ωριαίο ντοκιμαντέρ συμπαραγωγής EyeSteelFilm/ CBCDocs / Arte France, 2020.

Σκηνοθεσία: Brett Gaylor

Το Ίντερνετ εισβάλλει στη ζωή μας. Δεν περιορίζεται πια στον υπολογιστή ή το κινητό τηλέφωνο, αλλά έχει ενσωματωθεί σε κάδους απορριμμάτων, ψυγεία και στις υποδομές των πόλεων.

Το μέλλον θα είναι είτε ένας εφιάλτης επιτήρησης είτε μια οικο-ουτοπία, το αποτέλεσμα που θα καθορίσουν οι εταιρείες startup σε Silicon Valley και Σενζέν. Το ντοκιμαντέρ μιλάει για το σήμερα, οπότε και οι δύο εξελίξεις είναι πιθανές.

Το ντοκιμαντέρ μας γνωρίζει τους ανθρώπους που χρησιμοποίησαν την τεχνολογία στη βελτίωση της καθημερινής ζωής και των δυσκολιών που αντιμετωπίζει ο σύγχρονος άνθρωπος, αλλά και την πήγαν ένα βήμα παραπέρα!

Μια χιουμοριστική, αλλά και διαφωτιστική, ματιά στην τεράστια αλλαγή που έφερε το Ίντερνετ. Το ντοκιμαντέρ υποδέχεται την αλλαγή, εξετάζοντας την ευρύτερη εικόνα ενός κόσμου όπου όλοι είμαστε συνδεδεμένοι.

Διαθέσιμο για 14 μέρες στο ERTFLIX.

