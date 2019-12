Την κομεντί «Το μυστικό της ευτυχίας» (Hector and the search of happiness), συμπαραγωγής Γερμανίας, Καναδά, Βρετανίας και Νοτίου Αφρικής, μπορούν να παρακολουθήσουν οι τηλεθεατές της ΕΡΤ3, την Κυριακή 29 Δεκεμβρίου 2019 στις 22:30.

Ο Hector είναι ένας εκκεντρικός, αν και ακαταμάχητος, ψυχίατρος που ζει στο Λονδίνο. Ο ίδιος, όπως άλλωστε και οι ανικανοποίητοι ασθενείς του, περνάει υπαρξιακή κρίση. Τίποτα δεν είναι αρκετά καλό. Μία μέρα, οπλισμένος με πολύ κουράγιο και παιδική περιέργεια, θα αποδράσει από την ήρεμη και προστατευμένη ζωή του για μια παγκόσμια αναζήτηση της ευτυχίας. Κάπως έτσι ξεκινά ένα πολύχρωμο, εξωτικό, επικίνδυνο και ανεξέλεγκτο ταξίδι.

Παίζουν: Σάιμον Πεγκ, Ρόζαμουντ Πάικ, Τόνι Κολέτ, Στέλαν Σκάρσγκααρντ

Σκηνοθεσία: Πίτερ Τσέλσομ

