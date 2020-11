Το ωριαίο ντοκιμαντέρ «Οταν πατήσαμε στο φεγγάρι» (The day we walked on the moon), παραγωγής CINEFLIX 2018, μπορούν να παρακολουθήσουν οι τηλεθεατές της ΕΡΤ3, την Πέμπτη 12 Νοεμβρίου 2020, στις 22:00.

Στις 20 Ιουλίου 1969, ο αστροναύτης Νιλ Άρμστρονγκ έγινε ο πρώτος άνθρωπος που πάτησε στη Σελήνη. Με αφήγηση του Μαρκ Στρονγκ, το ντοκιμαντέρ μιλά για το πώς βρεθήκαμε εκεί, μέσα από εντυπωσιακό υλικό και συνεντεύξεις των πρωταγωνιστών της αποστολής του Απόλο 11, συμπεριλαμβανομένων των αστροναυτών Μάικλ Κόλινς και του εμβληματικού επικεφαλής πτήσης Τζιν Κρανζ. Περιλαμβάνονται επίσης συνεντεύξεις του καθηγητή Μπράιαν Κοξ, του δρα Μπράιαν Μέι και των σπουδαίων αστροναυτών του Απόλο Φρανκ Μπόρμαν και Τσάρλι Ντουκ.

Οι αξιωματούχοι της ΝΑΣΑ αποκαλύπτουν πόσο κοντά στην αποτυχία έφτασε ο Απόλο 11, ενώ τα μέλη των οικογενειών των αστροναυτών θυμούνται να ακούν γεμάτα αγωνία την ραδιοφωνική μετάδοση και να αναρωτιούνται αν θα επιστρέψουν ποτέ οι αγαπημένοι τους. Το ντοκιμαντέρ επίσης εξερευνά τη σημασία της πρώτης αποστολής στη Σελήνη για την Αμερική, σε μια εποχή όπου κυριαρχούσε ένας μη δημοφιλής πόλεμος και η πυρηνική αντιπαλότητα με την Ρωσία. Πρόκειται για μια ιστορία που παραμένει, ακόμα και 50 χρόνια αργότερα, ένα από τα σημαντικότερα επιτεύγματα της ανθρωπότητας –μια στιγμή που χαράχτηκε για πάντα στο μυαλό των 600 εκατομμυρίων ανθρώπων που την παρακολούθησαν ζωντανά σε ολόκληρο τον κόσμο.

