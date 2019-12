Το ντοκιμαντέρ-μιούζικαλ «Το τελευταίο μας τανγκό» (Un Tango Más / Our Last Tango), συμπαραγωγής Αργεντινής-Γερμανίας 2015, έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν σε -Α΄ τηλεοπτική μετάδοση- οι τηλεθεατές της ΕΡΤ2, την Πέμπτη 26 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 23:00, στο πλαίσιο της ζώνης «Doc on ΕΡΤ».

Σκηνοθεσία-σενάριο: Γκέρμαν Κραλ.

Παραγωγή: Βιμ Βέντερς.

Διεύθυνση φωτογραφίας: Τζο Χάιμ, Φελίξ Μόντι.

Μουσική: Γκερντ Μπάουμαν, Λουίς Μπόρντα, Σεξτέτο Μαγιόρ.

Εμφανίζονται οι: Μαρία Νιέβες Ρέγο, Χουάν Κάρλος Κόπες, Αλεχάντρα Γκούτι, Γιοχάνα Κόπες, Μελίνα Μπράτμαν, Πάμπλο Βερόν, Λεονάρντο Κουέλο, Μίριαμ Κόπες.

Διάρκεια: 85΄

Χουάν Κάρλος Κόπες και Μαρία Νιέβες Ρέγο, το πιο διάσημο ζευγάρι τάνγκο. Μαζί άλλαξαν για πάντα την ιστορία του.

«Το τελευταίο μας τανγκό» είναι πάνω απ’ όλα μια ιστορία αγάπης. Η ιστορία αγάπης ανάμεσα στους δύο πιο διάσημους χορευτές στην ιστορία του τάνγκο. Και η ιστορία της απέραντης αγάπης τους για το τάνγκο.

Η Μαρία Νιέβες Ρέγο (80) και ο Χουάν Κάρλος Κόπες (83), γνωρίστηκαν όταν ήταν 14 και 17 ετών αντίστοιχα και χόρεψαν μαζί για περίπου πενήντα χρόνια.

Σ’ αυτά τα χρόνια αγάπησαν και μίσησαν ο ένας τον άλλον και πέρασαν πολλούς επίπονους χωρισμούς αλλά πάντα στο τέλος γύριζαν πίσω ο ένας στον άλλον.

Τελικά, αυτός την άφησε για μια γυναίκα 20 χρόνια νεότερη του, με την οποία και έκαναν μαζί δύο παιδιά.

Τώρα, στη δύση της ζωής τους, ο Χουάν και η Μαρία θέλουν να μοιραστούν την ιστορία της αγάπης και του μίσους τους.

Στην ταινία, οι δυο τους λένε την ιστορία τους σε μια ομάδα νέων χορευτών και χορογράφων τάνγκο από το Μπούενος Άιρες, οι οποίοι και μεταμορφώνουν τις πιο όμορφες, συγκινητικές και δραματικές στιγμές του ζευγαριού σε εκπληκτικές τανγκο-χορογραφίες.

Αυτές οι πολύ όμορφες χορογραφίες συνοδεύουν τις συνεντεύξεις ψυχής των πρωταγωνιστών και τις στιγμές από το αρχείο τους και όλα μαζί συνθέτουν ένα αξέχαστο ταξίδι στην καρδιά του αργεντίνικου τάνγκο.

Eνώ «Το τελευταίο μας τανγκό» εξιστορεί την ιστορία του Χουάν και της Mαρίας, παράλληλα βλέπουμε τη βαθιά επιρροή που είχε το ζευγάρι στο τάνγκο τα τελευταία 50 χρόνια, καθώς ήταν οι πρώτοι που πήραν το τάνγκο από τα κλαμπ του Μπουένος Άιρες για να το φέρουν στις θεατρικές σκηνές του κόσμου.

Γεννήθηκαν στη χρυσή εποχή του τάνγκο, όταν ο χορός ήταν η «διασκέδαση των φτωχών ανθρώπων» και παράτησαν τα πάντα για να αφιερώσουν τη ζωή τους σ’ αυτό.