Το πέμπτο επεισόδιο του τρίτου κύκλου της αστυνομικής σειράς μυστηρίου «True Detective», έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν –σε Α΄ τηλεοπτική μετάδοση- οι τηλεθεατές της ΕΡΤ1, τη Δευτέρα 23 Μαρτίου 2020, στις 12 τα μεσάνυχτα.

Η ιστορία του νέου κύκλου έχει ως επίκεντρο ένα μακάβριο έγκλημα στην καρδιά της οροσειράς Όζαρκ και ένα μυστήριο που βαθαίνει μέσα στις δεκαετίες και ξετυλίγεται σε τρεις διαφορετικές χρονικές περιόδους.

Ο Μαχερσάλα Άλι ενσαρκώνει τον σκοτεινό ντετέκτιβ της Πολιτειακής Αστυνομίας του Αρκάνσας, τον Γουέιν Χέις, που στοιχειώνεται από την εξαφάνιση δύο παιδιών: του δωδεκάχρονου Γουίλ και της δεκάχρονης αδελφής του, μία εβδομάδα μετά τη νύχτα του Χαλοουίν το 1980.

Μια απρόσμενη ανακάλυψη το 1990 επαναφέρει την υπόθεση στο προσκήνιο και η αδύναμη πλέον μνήμη του ντετέκτιβ Χέις το 2015 ανακαλεί κομμάτια του παζλ. Ή τους κρυμμένους φόβους του;

(Γ΄ Κύκλος) – Eπεισόδιο 5ο: «Αν έχεις εφιάλτες»

(If You Have Ghosts)

Ο Γουέιν βρίσκεται σε αδιέξοδο, καθώς νέα στοιχεία προκύπτουν για την υπόθεση Περσέλ.

Ο Ρόλαντ προσπαθεί να διασφαλίσει το απόρρητο των στοιχείων, καθώς οι δικηγόροι απαιτούν νέα έρευνα.

Η Αμίλια βλέπει ότι η σχέση της με τον Γουέιν περνάει διά πυρός και σιδήρου, εξαιτίας των συγγραφικών της φιλοδοξιών και της ζήλιας του Γουέιν.

Αστυνομική σειρά μυστηρίου οκτώ επεισοδίων, παραγωγής ΗΠΑ (HBO) 2018.

Σκηνοθεσία: Τζέρεμι Σόλνιερ, Ντάνιελ Σάκχαϊμ, Νικ Πιτσολάτο.

Μια δημιουργία του μοναδικού Νικ Πιτσολάτο.

Πρωταγωνιστούν: Μαχερσάλα Άλι, Στίβεν Ντορφ, Κάρμεν Ετζόγκο.

