To Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Πελοποννήσου ΓΕΦΥΡΕΣ ξεκινά στις 11 Δεκεμβρίου και ολοκληρώνεται στις 25 Δεκεμβρίου με το εορταστικό διαδικτυακό του πρόγραμμα. Το διαγωνιστικό πρόγραμμα του Φεστιβάλ περιλαμβάνει 90 ταινίες μεγάλου και μικρού μήκους, σε διάφορα είδη -όπως μυθοπλασία, τεκμηρίωση και κινούμενα σχέδια- πρόσφατης παραγωγής, από όλο τον κόσμο σε 12 κατηγορίες.

Το Φεστιβάλ έχει διακριθεί με την πιστοποίηση EFFE, η οποία είναι η σφραγίδα ποιότητας της Ευρώπης για αξιοσημείωτα φεστιβάλ τέχνης που δείχνουν τη δέσμευσή τους στον τομέα των τεχνών με την συμμετοχή τους στην κοινότητα και την διεθνή τους εξωστρέφεια. Το Φεστιβάλ πραγματοποιείται υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού κι Αθλητισμού και της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Tο πρόγραμμα του Φεστιβάλ αποτελείται κατά το ήμισυ από ταινίες γυναικών σκηνοθετριών ή παραγωγών και προσφέρει ισορροπία κι αρμονία στις ιδέες που παρουσιάζονται. Το Φεστιβάλ με το πρόγραμμά του υπογραμμίζει μεταξύ άλλων την κλιματική αλλαγή, τα ανθρώπινα δικαιώματα, την ενδυνάμωση των αδύναμων ομάδων και των γυναικών.

Στις διαδικτυακές προβολές, τιμητική συμμετοχή έχει η τελευταία ταινία του Γιώργου Λάνθιμου “Nimic” με τον Ματ Ντίλον. Σε παγκόσμια πρεμιέρα παρουσιάζεται η ταινία “Μπάντι” του πρωτοεφανιζόμενου Κοζανίτη σκηνοθέτη Νίκου Δεληγεωργίδη και του Κορίνθιου Διευθυντή Φωτογραφίας Θάνου Τσακόπουλου. Στις διαδικτυακές πρεμιέρες είναι μεταξύ άλλων η ταινία μικρού μήκους “Shared Balcony” της Fay Lellios, η ταινία κραυγή για την εμπορία ανθρώπων “The New Abolitionists” της Christina Zorich, συμπαραγωγή με την μητέρα της Ολυμπία Δουκάκη και τιμώμενο πρόσωπο του Φεστιβάλ και η ταινία μεγάλου μήκους “Τρυφερότητα” του Παναγιώτη Καραμήτσου.

Το πλούσιο πρόγραμμα περιλαμβάνει διαγωνισμό σεναρίου, masterclass “Θεατρικο εργο versus κινηματογραφικο σεναριο – Η Ιδεα σου είναι για το θεατρο ή γίνεται ταινία;” με την Αγάθη Δαρλάση και τον Ιωάννη Τσεχελίδη, στρογγυλό τραπέζι με την Helene Granqvist, Πρόεδρο του Διεθνούς Οργανισμού WIFTI “Γυναίκες στο Κινηματογράφο και στη Τηλεόραση”, την Πρόεδρο WIFT GR στην Ελλάδα, ακαδημαϊκό Ρέα Βαλντέν και την Πρόεδρο WIFT CY στην Κύπρο, σκηνοθέτρια και παραγωγό Πέτρα Τερζή. Κάθε βράδυ στις 8μμ διαδικτυακές συναντήσεις με τους 40 σκηνοθέτες που πρόβαλαν διαδικτυακά τη ταινία τους στην πλατφόρμα Inspire-TV®.

Στις 25 Δεκεμβρίου θα γίνει η Χριστουγεννιάτικη ολοήμερη προβολή όλων των ταινιών μικρού μήκους διαδικτυακά και η Τελετή Βραβείων Χρυσός Πήγασος θα πραγματοποιηθεί στις 8μμ ώρα Ελλάδος σε άμεση μετάδοση στο Ζoom και στη σελίδα του Φεστιβάλ ΓΕΦΥΡΕΣ στο Facebook. Στο καλλιτεχνικό πρόγραμμα της τελετής Χρυσός Πήγασος συμμετέχει η Νεανική Ορχήστρα El Sistema Greece και η καλλιτέχνιδα AΝΑΣΤΑΣΙΑ. Η πλατφόρμα Inspire-TV® παρέχει και υπηρεσία VOD για τις επιλεγμένες ταινίες μετά το πέρας του Φεστιβάλ.

Το αναλυτικό διαδικτυακό πρόγραμμα είναι εδώ.

Εισιτήρια πωλούνται διαδικτυακά στις πλατφόρμες inspire-tv.com και viva.gr Yπάρχει η δυνατότητα ψηφοφορίας στους κάτοχους του Festival Pass για το βραβείο κοινού. Από τις πωλήσεις των μεμονωμένων εισιτηρίων για τις προβολές διαδικτυακά των ταινιών μεγάλου μήκους και τις διαδικτυακές πρεμιέρες, οι σκηνοθέτες/παραγωγοί ωφελούνται με το 40% των καθαρών εσόδων.

FESTIVAL PASS: Το εισιτήριο για όλο το διαδικτυακό πρόγραμμα για τις 15 ημέρες του Φεστιβάλ ΓΕΦΥΡΕΣ κοστίζει 35 ευρώ

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ / FILM GROUP DAILY PASS: 8 ευρώ.

ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΡΕΜΙΕΡΑΣ ΓΕΦΥΡΕΣ / BRIDGES ONLINE PREMIERE PASS (ταινία με απεριόριστες προβολές όλες τις ημέρες του Φεστιβάλ) : 10 ευρώ



Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα www.bidgesfest.eu

25 Δεκεμβρίου, 8μμ – Τελετή Βραβείων Χρυσός Πήγασος

Η Αναστασία είναι singer-songwriter και ανεξάρτητη καλλιτέχνης με έδρα το Λος Άντζελες, Καλιφόρνια. Είναι απόφοιτη του Berklee College of Music με διπλό πτυχίο στο Voice Performance & Songwriting. Είναι μια τραγουδίστρια με κλασική και σύγχρονη εκπαίδευση, η οποία τραγουδά τα δικά της τραγούδια με πινελιές ποπ αυτοσχεδιασμού. Αγαπά, παίζει και εμπνέεται από την Pop, R&B, Soul μουσικη. H Αναστασία έχει διακριθεί στο Φεστιβάλ Νέων Ταλέντων και συμμετείχε αρκετές φορές στη Παράσταση της Ζωής σου για φιλανθρωπικό σκοπό, διοργάνωση της Εταιρείας Πολτιστμού Cine@Art.

H Αναστασία θα μας εμπνεύσει το πνεύμα των Χριστουγένων με τους μουσικούς Drums: Oscar Barcelli Bass: Masa Saito Guitar: Joao Perrusi Keyboard: Santiago Bertel και θα ερμηνεύσει το τραγούδι “Independently Me” – Lyrics, music: Elsa Curran. Guitar: Joao Perrusi

El Sistema Greece Youth Orchestra

Η El Sistema Greece Youth Orchestra παρουσιάζει στην τελετή βραβείων “Χρυσός Πήγασος” του Φεστιβάλ “BRIDGES”, μία βιντεοσκοπημένη εκτέλεση του “He’s a Pirate” από μία από τις τελευταίες πρόβες της ορχήστρας στα Εκπαιδευτήρια Μαλιάρα στον Άλιμο, πριν το δεύτερο lockdown στην Ελλάδα. Συμμετέχουν 42 παιδιά, ηλικίας από 10 έως 26 ετών.



Πρόκειται για το μουσικό κομμάτι που συνέθεσαν το 2003 οι Klaus Badelt και Hans Zimmer για την ταινία της Disney “Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl”. Το κομμάτι, που συμπεριλαμβάνεται στο soundtrack της ταινίας, έχει επενδύσει τους τίτλους αρχής. Εκτός από μια σειρά remix του κομματιού, έχουν κυκλοφορήσει και ξεχωριστά single με πιο γνωστά αυτό του Tiesto το 2006 και του Rebel το 2014. Διαφορετικές εκδόσεις του κομματιού έχουν επενδύσει επίσης τους τίτλους των τεσσάρων sequels της ταινίας.

Η El Sistema Greece Youth Orchestra (ESGYO) παρουσιάζει ένα arrangement του Tormod Tvete Vik για νεανικές ορχήστρες, υπό τη διεύθυνση του μαέστρου και καλλιτεχνικού διευθυντή του El Sistema Greece, Jose Angel Salazar Marín. Το El Sistema Greece είναι ένα μουσικό πρόγραμμα κοινωνικής ένταξης με στόχο τη δημιουργία μιας κοινότητας με πυρήνα τη μουσική, χωρίς αποκλεισμούς και διακρίσεις. Από το 2016 προσφέρει δωρεάν μουσική εκπαίδευση υψηλού επιπέδου σε παιδιά και νέους από ποικίλα κοινωνικά περιβάλλοντα, σε διαφορετικά σημεία της Αθήνας, μεταξύ των οποίων και προσφυγικά κέντρα, εφαρμόζοντας την πρωτοποριακή διδακτική μέθοδο του κοινωνικού προγράμματος El Sistema της Βενεζουέλας, που υιοθέτησαν 60 χώρες σε όλο τον κόσμο και έχει αναγνωριστεί, μεταξύ άλλων, από τη UNICEF για την αποτελεσματικότητά του στην καταπολέμηση της παιδικής εγκληματικότητας. Από τον Οκτώβριο του 2020 τα δωρεάν μαθήματα μουσικής του El Sistema Greece προσφέρονται και στους νέους της Κορίνθου, σε συνεργασία με το Καλογεροπούλειο Ίδρυμα.

