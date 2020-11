Καθημερινά, στις 12:00 & 20:15

Έτος παραγωγής: (

Σειρά ντοκιμαντέρ, 5 ωριαίων επεισοδίων, συμπαραγωγής TAG/TRAUM for ZDF/ARTE, 2012.

– τα υπέροχα ιαματικά λουτρά της belle époque παραμένουν μέχρι σήμερα, με την εκκεντρική αρχιτεκτονική τους, αποκλειστικά Grand Hotels, με τις λαμπερές ιαματικές πηγές τους, τις φωτεινές αίθουσες, και τα επιβλητικά σιντριβάνια τους. Τα πιο επιτυχημένα από αυτά τα ξενοδοχεία ήταν σε θέση να διατηρήσουν την φιλοσοφία της παράδοσης συνδυάζοντάς την με το μοντέρνο. Μέσα σε κάποια από τα πιο εντυπωσιακά τοπία στην Ευρώπη, αυτά τα θέρετρα υγείας συνεχίζουν να διευρύνουν τις γνώσεις μας για τη θεραπευτική δύναμη της φύσης – του αέρα, του νερού, του αλατιού, της πέτρας, της βλάστησης και του κλίματος. Αυτή η εντυπωσιακή σειρά των πέντε επεισοδίων παρουσιάζει τις ιστορίες επιτυχίας των ομορφότερων θερέτρων υγείας στην Ευρώπη.

Eπεισόδιο 5 : Ελβετία- Η Πηγή της Καλής Ζωής [Switzerland: Bad Ragaz – The Source of the Good Life]

Δείτε το trailer Το Ντοκιμαντέρ αναρτάται στη διεύθυνση : https://www.ertflix.gr/category/ksena-docs/, την ημέρα προβολής του, όπου και παραμένει για 14 ημέρες

Μοιράσου το άρθρο: