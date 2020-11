ΚΥΡΙΑΚΗ 29/11/2020, στις 08:20

Έτος παραγωγής: (2019)

Συναυλία κλασσικής μουσικής παραγωγής ZDF/3sat, Unitel , Salzburg Festival 2019,διάρκειας 93’.

Σε μια ξεχωριστή βραδυά, η Μάρτα Άργκεριχ – αναμφισβήτητα η κορυφαία πιανίστα του κόσμου- συναντά τον Ντανιέλ Μπάρενμποϊμ και την Ορχήστρα του για μια αξέχαστη ερμηνεία του Πρώτου Κοντσέρτου για Πιάνο του Τσαϊκόφσκι. Η ερμηνεία της είναι γεμάτη από εκπληκτική δεξιοτεχνία και ασυμβίβαστη, εναλλάσσοντας ιλιγγιώδη περάσματα με τρυφερούς τόνους. «Η Μάρτα Άργκεριχ είναι και παραμένει μοναδική» (Die Presse). Εκτός από το λαμπρό κομμάτι του Τσαϊκόφσκι, απολαμβάνουμε την Ημιτελή Συμφωνία του Σούμπερτ καθώς και το Κοντσέρτο του Lutosławski για Ορχήστρα, που ολοκληρώθηκε το 1945 – ένα πολύ απαιτητικό τεχνικά κομμάτι για μέλη ορχήστρας πραγματικά δεξιοτέχνες .

Έργα:

Schubert: Symphony No 7

Tchaikovsky: Piano Concerto No 1

Lutosławski: Concerto for Orchestra

Διεύθυνση Ορχήστρας: Ντανιέλ Μπάρενμποϊμ

Σολίστ: Μάρτα Άργκεριχ (πιάνο)

Το επεισόδιο θα είναι διαθέσιμο για 14 μέρες στα ψηφιακά μέσα της ΕΡΤ.

