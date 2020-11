ΣΑΒΒΑΤΟ 14/11/2020, στις 08:30

Έτος παραγωγής: (2016)

Συναυλία κλασσικής μουσικής παραγωγής Gingerlemon 2016, διάρκειας 81’.

Το έργο του George Benjamin,ενός από τους κορυφαίους συνθέτες του 20ου αιώνα, Dream of the Song είναι εμπνευσμένο από τον ποιητή Φεντερίκο Γκαρσία Λόρκα και εβραϊκά ποιήματα. Το έργο για κόντρα-τενόρο, γυναικεία χορωδία και ορχήστρα, έκανε πρεμιέρα στο Άμστερνταμ το 2015. Το Dream of the Song γράφτηκε ειδικά για τον διάσημο κόντρα-τενόρο Bejun Mehta, έναν από τους 10 μεγαλύτερους κόντρα-τενόρους όλων των εποχών σύμφωνα με τη Sinfini Music.

‘Εργα:

Richard Wagner (1813 – 1883), Parsifal, Prelude to Act I

George Benjamin (b. 1960), Dream of the Song, για κόντρα-τενόρο, γυναικεία χορωδία και ορχήστρα, πρεμιέρα στη Γαλλία

Johannes Brahms (1833 – 1897), Symphony no. 1 in C minor, op.68

Ερμηνευτές:

Bejun Mehta, κόντρα-τενόρος

SWR Vokalensemble Stuttgart, χορωδία

Orchestre de Paris, ορχήστρα

Διεύθυνση Ορχήστρας: Daniel Harding

Δείτε το trailer Το επεισόδιο θα είναι διαθέσιμο για 14 μέρες στα ψηφιακά μέσα της ΕΡΤ.

Μοιράσου το άρθρο: