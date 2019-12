ΤΕΤΑΡΤΗ 25/12/2019, στις 18:30

«ON THE TWELFTH DAY OF CHRISTMAS»

Έτος παραγωγής: (2015)

vlc-01502 Η Μάγκι αποφασίζει να στέλνει δώρα στον Μιτς, τον άντρα με τον οποίο είναι τσιμπημένη από το κολέγιο, χωρίς να του αποκαλύπτει τον αποστολέα, με σκοπό να του φτιάξει το κέφι ενόψει Χριστουγέννων. Δεν υπολόγιζε, όμως, ότι θα αναγκαστεί να ανακατευτεί κι η ίδια στην ιστορία, καθώς οι κάρτες της γίνονται είδηση στην τοπική εφημερίδα. Σκηνοθεσία: Harvey Crossland

Παίζουν: Brooke Nevin, Robin Dunne, Dani Kind Η ταινία αναρτάται στη διεύθυνση: http://webtv.ert.gr/category/ert3/tenies-mikrou-mikous-ert3/ , την ημέρα προβολής της όπου και παραμένει για 7 ημέρες.

