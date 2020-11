ΚΥΡΙΑΚΗ 15/11/2020, στις 08:30

Έτος παραγωγής: (2019)

Συναυλία κλασσικής μουσικής παραγωγής Films Figures Libres 2019, διάρκειας 88’.

Ο φλαουτίστας Εμανουέλ Παχούντ και η Εθνική Ορχήστρα της Τουλούζης ερμήνευσαν ένα γαλλο-ρωσσικό ρεπερτόριο στο 74ο Φεστιβάλ Κλασσικής Μουσικής, «Η Άνοιξη της Πράγας», την άνοιξη του 2019. Η συναυλία δόθηκε σε ένα Art Nouveaux κομψοτέχνημα στην καρδιά της Πράγας.

Έργα:

Alexander Borodin – In the Steppes of Central Asia

Jacques Ibert – Flute Concert

Piotr Ilyich Tchaikovsky – Symphony No. 4 in F minor Op. 36

Claude Debussy – Syrinx

Διεύθυνση Ορχήστρας: Tugan Sokhiev

Ορχήστρα: Orchestre national du Capitole de Toulouse

Σολίστ: Emmanuel Pahud (φλάουτο)

