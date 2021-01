Σάββατο 23/01/2021, στις 08:30

Έτος παραγωγής: (2017)

Συναυλία κλασσικής μουσικής παραγωγής DR 2018, διάρκειας 89’.

Ο Fabio Luisi διευθύνει την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της Δανίας σε αυτήν την γεμάτη ένταση συναυλία για τον εορτασμό της 150ης επετείου του εθνικού συνθέτη της Δανίας, Carl Nielsen. Η γεμάτη ειρωνία Συμφωνία Νο 6 του Nielsen, συνοδεύεται από την παγκοσμίου φήμης Γαλλίδα πιανίστα Lise de la Salle ως σολίστ στο Κοντσέρτο για Πιάνο No. 4 του Ραχμάνινόφ. Αυτό το λιγότερο γνωστό κοντσέρτο χαρακτηρίζεται από έντονους χρωματισμούς και μια ξεχωριστή ποιότητα, που θυμίζει τζαζ. Η συναυλία ηχογραφήθηκε στο DR Koncerthuset στην Κοπεγχάγη της Δανίας, το 2017.

Έργα:

Nielsen: Commotio, Op. 58

Rachmaninov: Piano Concerto No. 4, Op. 40

Nielsen: Symphony No. 6 «Sinfonia semplice»

Διεύθυνση Ορχήστρας: Fabio Luisi

Ορχήστρα: Danish National Symphony Orchestra

Σολίστ: Lise de la Salle(πιάνο)

Δείτε το trailer Το επεισόδιο θα είναι διαθέσιμο για 14 μέρες στα ψηφιακά μέσα της ΕΡΤ https://www.ertflix.gr/synaulies/.

Μοιράσου το άρθρο: